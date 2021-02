El outfit con el que Erika Buenfil lució cinturita y piernón

La actriz Erika Buenfil se ha unido a las filas de actrices que muestran sus más exquisitas figuras y su belleza, y recientemente, la protagonista de "Amores Verderos" (2012), sorprendió gratamente a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales.

Fue con una postal del pasado, que Erika Buenfil recordó la época de su vida en la que intentó triunfar en la música; sin embargo, donde encontró su zona de confort, definitivamente fue la actuación. En su cuenta oficial de Instagram es donde se puede apreciar la belleza y el cuerpazo que tenía la actriz de telenovelas.

Lee también: Erika Buenfil estrena cambio de look y se ve más joven

"Se busca un corazón" (1986), "Soy mujer" (1988) y "Cerca de ti" (1990), fueron los tres discos que Erika Buenfil grabó en plenos años 80's, por lo que la actriz compartió un momento en el que lucía espectacular figura arriba de un escenario, mientras lucía un top, un mini short confeccionados en terciopelo color rosa y mayas de red en aquella época.

Los comentarios literalmente le llovieron a la actriz de 57 años, quien tras infinidad de éxitos como actriz de telenovelas, se ha convertido en "la reina de Tik Tok" pues sus habilidades histriónicas, le han ayudado para realizar casi cualquier reto a la perfección, con lo que sin duda, se ha ganado a chicos y grandes.

A la par de la fotografía en la que Erika luce piernón y una mini cinturita, la tiktoker sólo escribió: "#tbt. Cantante". Sin embargo las reacciones que provocó en sus seguidores fueron bastantes. Pero más que provocar atrevidos comentarios sobre su imagen, la actriz generó una serie de peticiones para que vuelva a la música.

Lee también: Así de grande y guapo está el hijo de Erika Buenfil

La periodista de espectáculos María Luisa Doria fue la primera en reaccionar con un: "Que bonitaaaaaa", comentario al que le siguió el de una fan de nombre Claudia Echeverría, quien supo de qué canción se trataba la que estaba cantando al momento de la postal:

"El engaño fue lo que me dio tu amor!!!! Asi va la cancion el engaño verdad hermosa!!! Un abrazo bendiciones!!!!". Y alguien más le cuestionó sobre la posibilidad de retomar su carrera en la música: "Hermosa porque que no de nuevo retomar la carrera".

Y un integrante de una fanpage de la actriz expresó: "Hermososisima mi princesa canta muy bien...yo traigo varias todas sus canciones ... tengo una duda mi cielo por q no se dedicó a cantar también canta hermosísimo... ustedes qué opinan".

"Nada cambia solo evoluciona... Siempre fuiste tan hermosa", "Es inevitable pensar en el color rosa cuando te veo, ¡me encanta!", "Justo estaba cantando bien Agustín la de Rayo de Luna me encanta... plis canta de nuevo.

"Aún sigue conservándose Joven y Bella", "Me dolió por que me Cantabas “ya no te amo más!”...", o el de un mega fan que revela que tiene todos los álbums "Yo tengo tus discos en acetatos y en descarga digital. Me encantaban "Perdóname", "Esa Balada de Amor" y "Tu amor a medias no me interesa"