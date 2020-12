El novio de Alejandra Guzmán, le fue infiel con ex pareja

Desde hace pocos meses, Alejandra Guzmán se le ha visto muy feliz con su nuevo romance, pues se confirmó que encontró el amor en los brazos de un empresario inglés, luego de un largo período de soltería.

La relación entre “La Guzmán” y el empresario de 60 años de nombre Lanz va tan en serio que la “Roquera de México” le presentó formalmente a su novio a su familia y amigos más cercanos, en donde estuvo la mismísima primera actriz Sylvia Pinal, esto durante una fiesta en honor a su hermano Enrique Guzmán.

Precisamente, fue el hermano de la cantante, quien fungió de Cupido encargado de presentar a Alejandra con Lanz, ya que ambos tienen amigos en común.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues según el programa Chismes No Like, la nueva pareja de Alejandra Guzmán le fue infiel con su ex novia, una mujer llamada Ale Trejo.

“Estoy segura de que ella no sabe que yo existía, a él le conviene más estar con ella que al revés. Me cancelaba para vernos porque había ido a ver a Alejandra porque estaba borracha y se había quedado ahí hasta la madrugada”, comentaron los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristan luego de revelar mensajes con la ex pareja del empresario.

Incluso, mediante redes sociales la ex pareja de Lanz comentó que esta situación le había servido para darse cuenta de él estaba con otra mujer, en este caso con Alejandra Guzmán.

Pero eso no es todo, en el mismo programa, los conductores de Chisme No Like manifestaron que Lanz le ha estado mintiendo a la roquera en otras situaciones, ya que no es inglés sino estadounidense y tampoco es empresario sino que revende insumos médicos.

Esta revelación podría suponer un nuevo escándalo para la cantante que se sumaría a la larga lista que le precede, como los graves conflictos que han prevalecido entre ella y su hija, Frida Sofía.

Aunque por el momento ni “La Guzmán”, ni su novio, no ha declarado su postura respecto al tema, su sobrina, la hija de Luis Miguel, Stephanie Salas, expresó para una revista de espectáculos que su tía se encuentra contenta y con un semblante distinto, ya que dijo que luce más bella que nunca.

“Ya sé, el otro día la vi, se ve feliz, divina. No tengo idea (sobre si el nuevo novio es mayor que Alejandra) ya ves que en esta situación uno anda en una silla, alejada, ni platica uno con nadie. Padrísimo, la verdad es que muy contenta”, comentó sobre el tema.

Los conductores de Chisme No Like se pronunciaron para que Alejandra Guzmán tome en cuenta las revelaciones sobre su actual novio, y no vaya más allá de su romance y se lleve alguna otra sorpresa, ya que consideran que la información que proporcionan es fidedigna.

