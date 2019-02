El musical de Michael Jackson se estrenará en Broadway

Un musical de etapa sobre Michael Jackson abrirá en Broadway en el verano de 2020 y no hará su debut en Chicago, como se pesaba. Seguramente miles de sus fans ya lo están esperando con muchas ansias.

El musical está inspirado en la vida y la música de Michael Jackson, el cual cuenta con un repertorio muy amplio, para que se realice un espesctáculo de primer nivel.

Los productores dijeron el jueves que "Don't Stop 'Til You Get Enough" ya no tendrá actuaciones previas a Broadway este otoño en Chicago, culpando a una reciente huelga de Actors' Equity Association por la compensación de los laboratorios de desarrollo.

Foto: AP

La asociación, que representa a más de 51,000 actores y gerentes de escena en todo el país, respondió en una declaración que dijo que era "increíblemente decepcionante" que los actores y gerentes del espectáculo se enteraron del cambio solo después del anuncio de los productores y cuestionaron cómo la huelga, que se retrasó El desarrollo del programa para un "modesto" 12 días hábiles, podría afectar la ejecución.

El musical está inspirado en la vida y la música de Jackson. Lynn Nottage, dos veces ganadora del Premio Pulitzer, está escribiendo el libro, utilizando el vasto catálogo de canciones de Jackson. El ganador del premio Tony Christopher Wheeldon dirigirá y coreografiará.

Jackson vendió millones de discos y fue 13 veces ganador del Grammy. En 1983 se convirtió en un icono internacional con el lanzamiento de "Thriller", el álbum más vendido de todos los tiempos con éxitos como "Beat It" y "Billie Jean". Murió en 2009.