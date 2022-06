El motivo por el que Televisa le dio la espalda a Christian Chávez

Pese a que Christian Chávez, fue parte de una de las telenovelas y de la banda pop en español más exitosa en la historia de la música, RBD, recientemente el famoso reveló que no todo fue de color rosa, ya que cuando se encontraba en la cima de su carrera tuvo que enfrentar una de sus más grandes batallas con Televisa, pues la empresa le dio la espalda cuando decidió revelar su orientación sexual.

Fue durante un reciente podcast El ABC DE: LGBT+ fue que Christian Chávez rompió el silencio después de varios años de no pertenecer a las filas de la empresa de San Ángel. Y es que el cantante habló sobre el motivo que lo orilló a revelar que era homosexual, pues en una ocasión intentaron extorsionarlo con unas fotografías de su boda, motivo por el que tuvo que salir del clóset y por el que Televisa lo echó.

El cantante confesó que tras la amenaza de sacar a la luz las fotos de su matrimonio, Televisa le negó el apoyo e incluso le sugirió un plan para que él negará las imágenes, desmintiéndolas y asegurando que se trataba de un fotomontaje.“La empresa, obviamente, quería desmentir, la empresa quería decir que era un fotomontaje, quería decir que simplemente era una mentira que estábamos haciendo algún cortometraje o alguna cosa así. La verdad es que era una fotos muy inocentes, yo le estaba poniendo el anillo de matrimonio, estábamos firmando los papeles, lo estaba cargando entrando a la suite presidencial”, contó el actor.

Lee también: Qué producción de Televisa sustituirá Amor dividido de Eva Cedeño y Gabriel Soto

Al estar entre la espada y la pared, Christian Chávez se acercó con su productor Pedro Damián, quien le señaló que él podía tomar la decisión que quisiera , por lo que el cantante decidió no mentir más, por lo que tuvo que escribir un comunicado en donde tuvo que eliminar la palabra gay o homosexual.

“Yo le dije a mi productor (Damián) que a mí me hubiera encantando que cuando yo tenía 15 años y le pedía a Dios todas las noches que me cambiara, porque yo pensaba que lo que yo era no estaba bien, y nunca pasó, hubiera habido alguien ahí fuera que estuviera en la televisión y que pudiera vivir su vida plenamente, sin miedos, sin tenerse que sentir avergonzado, entonces me pidió que tenía que escribir un comunicado”, indicó.

El intérprete de Libertad, ¿En Dónde estás? o Tu Amor expresó que él no tenía idea de lo que era un comunicado y que tardó más de tres horas frente a una computadora porque no tenía ni idea de escribir porque su intención no era ofender a nadie y quedar bien con todos.

Lee también: Ellas han apostado por trabajar con Fernando Colunga de El Conde y él las ha dejado 'colgadas'

“Yo no sabía que era un comunicado, por supuesto porque solo tenía 23 años, entonces me senté en la computadora de su casa y comencé a escribir. Me acuerdo que fueron casi tres horas, las horas más complicadas porque escribía y borraba, escribía y borraba y no sabía qué poner porque no quería poner la palabra gay, no quería poner la palabra homosexual, no quería ofender a nadie pero al mismo tiempo quería quedar bien con todos”.

Christian Chávez confesó que pese a que los demás integrantes del grupo, Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Ukermann, lo apoyaron en todo momento, así como el público, Televisa decidió darle la espalda, porque no nadie creería personajes heterosexuales hechos por él.

“Mis sueños de adolescente que se habían hecho realidad se empezaron a romper. Se me informó que los planes de mi futuro ya no estaban disponibles en la empresa, puesto que ahí se hacían telenovelas y ya nadie creería personajes heterosexuales interpretados por mí”, finalizó el cantante.

Síguenos en