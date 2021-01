El mensaje de cumpleaños que Andrea Legarreta le manda a su mamá

Entre palabras bonitas y casi un libro de pura cosas buenas, Andrea Legarreta, felicitó a su madre Chabelita por su cumpleaaños. Fue a través de Instagram que la conductora de Hoy, le dejó muy en claro a su progenitora cuanto la quiere y cuanto agradece a la vida que le haya tocadp como madre.

Andrea Legarreta presumió una fotografía al lado de la mujer que le dio la vida, y por motivo de su cumpleaños le deseó todo lo bonito que pueda existir para ella. El mensaje que le dedicó iba acompañado de una foto junto a su madre y en una se aprecia como Andrea Legarreta disfruta de un bonito beso que su madre le regala.

"Mi reina hermosa! Mi Chabelita adorada!! Hoy es tu cumpleaños!! celebro tu vida mamacita linda!! No me canso de dar gracias a Dios por ti, porque me tocaste como mamá. Siempre comprometida y luchando para ser la mejor mamá para nosotros! Una mujer que hombro con hombro al lado de mi Papá siguen en el camino de la vida llenándonos de amor. Incansable, trabajadora, divertida y a veces como una niña chiquita que aún se sorprende con la vida... Gracias por todo lo que has sido para mí", escribió.

Andrea Legarreta con su madre Chabelita. Instagram Andrea Legarreta

Sin embargo no fue todo, ya que la también acriz destacó que su madre era la persona más especial en su vida, su compañera, consejera y fiel amiga. "Mi compañera de juegos y bailes... Mi amiga, la más sincera... Mi diseñadora de imagen y mi porrista!! La mejor abuela que le pudo tocar a mis hijas, dulce y paciente... Que Dios te siga llenando de bendiciones mami, que vivas muchos años más para seguir escribiendo historias y anécdotas y crear recuerdos hermosos juntas! Aquí estoy para ti SIEMPRE!! Y tú vives en mí... Te amo mi reina Preciosa!! Soy muy feliz de ser tú hija!! Que no se te olvide jamás!! , Tu hija Andrea. ", escribió la conductora de televisión.

Los mensajes de sus más de cinco millones de seguidores y amigos no se hiciero esperar, y la carísmatica conductora fue felicitada por expresarse así de la mujer que le dio la vida, además de que aprovecharon para felicitarla.

“Que maravilla de relación madre hija llevan. Se les sale el amir por lis poros", " Felicítame a Chabela con todo cariño de mi parte”, “Es una bendición tener una mamá así mucha salud y bendiciones siempre”, “Felicidades para tu mamacita Dios te la bendiga por muchos años más”, “Que hermosas las dos! Felicidades Isabel !! Que dios te siga dando salud y amor y te llene de bendiciones hoy tu día”.

Andrea Legarreta se ve feliz al lado de su querida madre, por lo que se ve en sus ojos el gran amor que le tiene, se les puede ver a la orilla de una alberca y Andrea con un sombrero de playa, en traje de baño y encima una blusa de tejido y su madre siempre tan hermosa con una pañoleta en color azul en su cabeza.

Son el marco perfecto del amor tan puro que pueda existir entre una madre y su hija, ya que a la dos se les puede ver perfectas y la fotografía muestra mucho más que unas simples palabras dedicadas de Andrea Legarreta para su madre.

La esposa de Erik Rubñin es una de las conductoras más queridas del programa Hoy, y es por eso que sus compañeros de trabajo se dieron el tiempo para felicitar a la madre de su compañera quien ha estado en el set por más de dos décadas.