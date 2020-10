El mensaje de aliento de Andrés Palacios tras contagiarse

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor, Andrés Palacios confirmó que se contagió de coronavirus, pese a que se tomaron las medidas necesarias dentro de las grabaciones de la telenovela Imperio de Mentiras, el histrión no pudo evitar contagiarse de coronavirus.

Así lo dio a conocer el protagonista de Imperio de Mentiras en su cuenta de Instagram, en la que también indicó encontrarse bien. "No estoy mal, tengo sí una serie de síntomas complicados y pues he tenido que hacer las pruebas correspondientes y eventualmente corroborarlas para ver cómo va avanzando esto", dijo el artista en un video.

Andrés Palacios también pidió a sus seguidores mantener todas las medidas para evitar contagiarse de Covid-19.

"Es muy importante que no bajemos la guardia. Ojalá podamos duplicar o triplicar las medidas de la sana distancia, de lavarse las manos, en fin las que ya sabemos. No nos descuidemos porque así como yo muchos hemos sido muy responsables, no estamos exentos", expresó el actor.

En el clip, Andrés Palacios también agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que le han demostrado al mandarle mensajes y llamarle.

"Para todas las personas que se han preocupado mucho que me han mandado una serie de mensajes de apoyo de cariño de empatía. Estoy muy sorprendido cómo este tema de la pandemia ha podido provocar la empatía y la importancia con los demás. Ahora me ha tocado vivirlo a mí de este lado... estoy muy agradecido con toda la gente que me ha llamado y me ha mandado mensajes para ver como estoy"., dijo.

Entre las personalidades del medio del espectáculo que le mandaron buenas vibras al actor estuvieron Andrea Legarreta, Lisset, Chantal Andere, entre otros. Por su parte Legarreta escribió: “Ya saldrás prontito de esta corazón lindo!! Te quiero con todo mi corazón y todos en casa te mandamos nuestros mejores deseos!! Vamooooo”, mientras que Chantal Andere dijo: " Va a estar muy bien", son algunos de los mensajes de aliento.

Fue el pasado 14 de septiembre del 2020 cuando se transmitió el primer capítulo de Imperio de Mentiras, telenovela producida por Televisa y versión de la serie de televisión turca Kara Para Aşk. Imperio de Mentiras se transmite de lunes a viernes en el horario de 21:30 - 22:30 horas por el canal de Las Estrellas.

Actores se han contagiado de COVID-19

Andrés Palacios no ha sido el único actor que se ha contagiado de coronavirus, ya que Andrea Legarreta, Eduardo Santamarina, Itatí Cantoral, Consuelo Duval, Omar Chaparro,,Odalys Ramírez, Patricio Borghetti, Luz María Zetina, Jorge Falcón, Mauricio Barcelata, Chantal Andere, Sandra Echeverría y Ana María Alvarado, han sido algunos de los famosos que ya pasaron o están pasando por la misma situación que el protagonista de El Imperio de Mentiras.