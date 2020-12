El mensaje de Mariana Levy a Talina Fernández tras pleito con Paula Levy

Luego del escándalo que generó, Paula Levy, la hija de la fallecida actriz Marina Levy, al decir que no tenía un hogar donde vivir por que su abuela materna, Talina Fernández, la había corrido de su casa, tanto la conductora de televisión como la jovencita rompieron el silencio. Mientras que Paula Levy fue abordada por la prensa mientras visitaba las instalaciones de Televisa, Talina Fernández ofreció una entrevista al programa Sale el Sol.

“Ese live estuve cotorreando una hora, haciendo bromas y así, lo de mi abuela era una broma totalmente, pero pues se sacó de contexto, y lo de Ana Bárbara también, o sea de que le vayan a comentar es completamente una broma, o sea, yo no le estoy pidiendo a Ana Bárbara que me rescate, ni que me reciba ni mucho menos, o sea, que no se lo tomen así, y yo a mi abuela lo que siento es gratitud, por haberme recibido en su casa, la amo muchísimo y eso es lo más importante”, fueron las primeras palabras de Paula a los medios.

Sin embargo, no fue todo ya que la jovencita confesó que por la diferencia de edad y creencias le costaba trabajo entenderse con su abuela. “Es una abuelita y tiene 76 años y yo la quiero y la amo, pero pues a veces me cuesta entenderme con ella y llegar a un entendimiento porque yo tengo 18 años y mi mentalidad es muy diferente y la mentalidad de mi abuela es su mentalidad y está muy bien forjada, y a sus 76 años sabe lo que quiere, y lo que no, y a veces es difícil llegar a un entendimiento, pero el amor es primero siempre”, expresó.

Durante la entrevista Paula Levy señaló que no descarta la idea de debutar como actriz. “Tengo 18 años y tengo la prepa terminada, pero no tengo trabajo, pero me quiero independizar, entonces es eso, es el paso de independizarte, obviamente necesitas solventar tus gastos y está siendo más complicado de lo que pensé, pero hay unas personas que me están apoyando, o sea tampoco estoy intranquila de qué voy a comer. (…) Cada quien me apoya como puede, y no solo me apoyan mi papá y mi abuela, también me apoyan una infinidad de personas y cada una me da lo que me pueda dar y con eso estoy feliz y muy agradecida”, detalló.

Para dar carpetazo al escándalo que provocó, la joven señaló que ya habló con su abuela y con Ana Bárbara y aclararon la situación. Por su parte, Talina Fernández, frente a las cámaras de Sale el Sol señaló que no va hablar de su familia. " Las cosas de mi familia se quedan en mi familia, lo malo de una cosa así (pequeña) los medios hagan una cosa así( grande)", inició Talina.

La conductora de televisión fue muy contundente en su respuesta y aseguró que a ningún medio le dará entrevistas, o por lo menos no a quien le pregunte en especifíco de este tema. Lo que si resaltó la actriz fue que ella está muy contenta con el trabajo que ha hecho con sus nietos tras la partida de Mariana Levy.

"Yo me siento en paz, yo se que he hecho todo y más por el bienestar de mi tribu, de mi faamilia, de lo que se diga despuésNo oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado", dijo. Sin embargo, la declaración que más sorprendió fue cuando la conductora reveló que una medium de Nueva Jersey se había comunicado con ella.

Se trata de de la vidente Concetta Bertoldi, quien le dijo que su hija Mariana Levy le mandaba un mensaje y le decía que estaba orgullosa de lo que había hecho por sus hijos. " Y me habló por teléfono y me dijo tengo aquí a Mariana conmigo, y dice Mariana que has hecho todo lo que has podido y que yo puedo ver a mis hijos desde aquí pero cada uno debe seguir su camino", expresó.

Para finalizar la entrevista Talina terminó aceptando que Paula se había ido de su casa y señaló que la razón por laa que fue de su hogar fue porque la regaño. "Se fue de la casa porque la regañe, pero se fue a casa de María, pero dijo que estaba homeless para que le tuvieran lástima de que no tenía casa", dijo.

Talina aseguró que en cuanto se el quite lo desorientada a Paula su corazón estará abierto para ella. La conductora señaló que Paula ha pasado por cosas muy difíciles que la han marcado, sin dar detalles.