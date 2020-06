El mensaje de Aislinn Derbez luego de que Mauricio Ochmann solicitara el divorcio

Desde el pasado 28 de abril, Mauricio Ochmann solicitó, de manera formal, su divorcio con la actriz Aislinn Derbez en una corte de Los Ángeles. De acuerdo a la acta de petición de disolución, el actor inició esa fecha el proceso legal de separación de la actriz citando motivos personales o diferencias irreconciliables.Luego de unas horas de darse a conocer la noticia Aislinn Derbez envió un poderoso mensaje.

Fue a trevés de sus historias de Instagram que la actriz compartió una historia que dirigía a uno de sus recientes videos de su canal en YouTube. El video, la actriz comparte un mensaje para quienes comienzan una nueva vida. "Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución", comienza diciendo Aislinn.

"Estamos a la defensiva en todo y entonces terminamos nunca realmente escuchando al otro y el otro nunca se comunica y nos vamos desconectando, desconectando, desconectando y vivimos en una casa donde nada más estamos dos fantasmas donde nunca se comunican y no hay conexión", reflexionó Aislinn.

El documento indica que de su matrimonio iniciado el 11 de mayo de 2016 hay una menor de edad, Kailani Ochmann, nacida el 25 de febrero de 2018, de 2 años de edad. Fue el 12 de marzo cuando la pareja hizo pública su separación a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde difundieron un comunicado.

"Decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja. Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar. Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder", indicaba el documento. En el acta oficial de divorcio, Ochmann señaló que se había separado de la estrella de La Casa de las Flores el 10 de diciembre del año pasado, aunque la ruptura se dio a conocer hasta marzo.

Tras la llegada de la cuarentena, se rumoró que la pareja aún vivía bajo el mismo techo para enfocarse en ser padres de Kailani, pero recientemente, la actriz dijo en un en vivo en Instagram que ya no vivían juntos. Hace unos días el actor compartió una tierna foto junto a su hija, que según dijo fue tomada por Aislinn, lo que hace suponer que durante el proceso legal la ex pareja convive en paz.

Tanto Mauricio como Aislinn han decidido no hablar ante los medios de comunicación sobre el tema, incluso en entrevista reciente la petición a los reporteros fue clara: no preguntas personales.

"Todo está muy bien, todo, estoy muy bien, tranquilo, en paz, viviendo el presente, disfrutando el día, disfrutando el proceso, todo bien", declaró el actor en entrevista para promocionar la serie R, que protagoniza. De acuerdo a un programa de espectáculos de una cadena de TV hispana en Estados Unidos, Ochmann solicitó que la custodia de Kailani fuera compartida y que los bienes que logró adquirir durante el tiempo que permaneció casado con Derbez, fueran repartidos de manera equitativa.