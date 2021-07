El lujoso regalo que Carmen Salinas le dio a hija de Itatí Cantoral

Fue el pasado fin de semana cuando María Itatí, hija de la actriz Itatí Cantoral, celebró su primera comunión, por lo que la actriz de Televisa echó la casa por la ventana con tremenda fiesta en la que estuvieron, amigos y familiares, además de algunas personalidades del medio artístico como Carmen Salinas.

A escasos días del festejo, en las redes sociales se han revelado algunos detalles de lo que sucedió en el evento, tal y como se dio a conocer que María Itatí tuvo una madrina de lujo, Gloria Trevi, pero además recibió un lujoso regalo de la actriz mexicana, política y empresaria teatral, Carmen Salinas.

En todo momento Carmen Salinas se dejó ver muy sonriente junto a la festejada y su famosa madre, sin embargo, el momento que más llamó la atención fue cuando la veterana actriz le hizo entrega del lujoso regalo a la jovencita; una joya, y aunque poco se distinguió de qué se trataba, se alcanza apreciar como si fuera un collar, una pulsera o incluso un reloj, pero eso si, cualquiera que pudiera ser, lo cierto que el accesorio era la reconocida marca, Cartier.

Lee también: Itatí Cantoral emparenta con Gloria Trevi tras Primera Comunión de su hija María Itatí

En las imágenes que circulan en las redes sociales se puede apreciar la cara de sorpresar que Atatí Cantoral puso al ver el lujoso regalo que Carmen Salinas le entregó a su hija, mientras que la joven no se percató del valor que este accesorio puede tener. Cabe señalar que otros de los invitados al festejo fueron Gaby Rivero y Sergio Gabriel, entre otros.

Cabe señalar que uno de los momentos más emotivos que se vivió en recinto católico fue cuando en medio del sermón, Itatí Cantoral no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto, momento que fue compartido por el periodista Edén Dorantes en su cuenta de Instagram.

"Yo creo que todas las mamás lloran en un momento así, es una celebración única, es darle la esperanza, fe, es mi hija, mi ángel, lo mejor que me ha dado la vida. Hermoso momento, inolvidable, te juro que dije: 'No voy a llorar, se me van a despegar las pestañas carísimas'...", expresó Itatí Cantoral.

Respecto a los padrinos de lujo que tuvo su hija Itatí, la protagonista de la telenovela La mexicana y el Güero explicó de dónde se originó. "La madrina más importante, fue la elegida, la verdad es que estábamos en McAllen y mi compadre Armando me lo propuso y aquí estamos".

Síguenos en