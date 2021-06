Él fue el verdadero amor de Jenni Rivera: El pelón al que le dedicaba sus canciones

La vida amorosa de Jenni Rivera siempre estuvo en la mira del ojo público. La “Diva de la banda” estuvo casada tres veces pero se divorció en igual número de ocasiones, sin embargo, ninguno de esos hombres fue su verdadero amor.

En la bioserie “Mariposa de barrio”, que retrata la vida de la cantante desde sus inicios, aparece un misterioso personaje al que apodaban “el Pelón”, con quien vivió un tórrido romance y a quien le dedicaba sus temas musicales, sobre todo si eran románticos.

Sobre él no hay registro de alguna relación más seria, sin embargo, a Jenni Rivera la marcó de tal forma que quedó retratado en la serie de televisión y de paso, sus más cercanos conocían la historia de amor, así que aquí te contamos quién es él.

Lee también: Meghan y Harry dan la bienvenida a su segunda hija, Lilibet 'Lili' Diana

Fernando Ramírez es el nombre del famoso “Pelón” a quien la madre de Chiquis Rivera le dedicó varias canciones, y una en especial, la de “La camisa puesta”. La cantante de regional mexicano, fallecida en un accidente aéreo en 2012, habló de él incluso en su biografía y reveló que de cariño le decía “Fernie”.

Jenni Rivera sostuvo una relación intermitente con “el Pelón” durante casi 10 años. Lo conoció en 2003 cuando la carrera de la solista estaba despegando fuerte. Él trabajaba en una radiodifusora en Estados Unidos, en el área de promoción, y ahí se conocieron. El flechazo fue instantáneo y duradero.

La química que existía entre los dos se convirtió en amor y la intérprete de “Besos y copas” se enamoró perdidamente y en algún momento dio a conocer que con él sintió su primer orgasmo, pero también tuvo un lado negativo pues descubrió que él tenía cierta inclinación hacia el consumo de drogas.

Ese fue un motivo determinante para que Jenni Rivera lo pensara mejor y decidiera no continuar la relación, sin embargo, no lo dejó del todo y en sus conciertos siempre lo recordaba y le dedicaba sus canciones, e incluso estuvo viéndolos de forma intermitente y se dice que un día antes de la boda de la cantante con el ex beisbolista Esteban Loaiza, ella le marcó al “Pelón” para decirle que si estaba dispuesto a renunciar a las adicciones ella se iría con él, pero no encontró respuesta positiva.

Lee también: Así le cantó Jenni Rivera a Chiquis Rivera Paloma negra

Luego que su nombre saliera a relucir en las bioseries de la “Diva de la banda”, el programa Primer Impacto localizó a Fernando Ramírez y lo cuestionó sobre la relación que tuvo con Jenni Rivera, a lo que confirmó que sí existió y también dejó ver el gran amor que los unió algún día.

“Era mi mejor amiga, no nomás era mi amante, era mi mejor amiga", dijo a las cámaras del programa, aunque no abundó más en su relación. La familia de Jenni Rivera sabía quién era él y hasta sale retratado en la animación de video “Motivos”, que se estrenó este año.