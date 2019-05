El ex de Lizbeth Rodríguez habla pestes de Tavo Betancourt: Video

Tony Basurto conocido por ser el ex infiel de Lizbeth Rodríguez subió un video a su canal de YouTube titulado 'Por qué Lizbeth Rodríguez debería volver conmigo!!', habló pestes de Tavo Betancourt el actual novio de la Chica Badabun.

El ex de Liz habló de situaciones de su pasado con la novia de Tavo Betancourt, señaló por qué le fue infiel y lo que aún siente por ella. Pero lo que remató fueron las polémicas declaraciones en las que habló de más sobre el novio de Lizbeth y de algunos videos en los que los tres han participado.

Tony asegura que Liz finge en su relación

Basurtó arremetió contra Tavo señalando que no hay manera de ayudar a Liz con su actual relación, asegurando que ambos fingen y que su exnovia no es feliz, y por si fuera poco que ella lo extraña.

El joven fue cuestionado: ¿Qué piensas de su barba (de Tavo)?, repondiendo 'En buena onda... es falsa, es ingerto y se quiere poner cosas que no son'.

Tony dijo que Tavo tiene una pansa sospechosa a sus 21 años y que sí es chelera aunque él diga que no toma. Precisó no entender por qué Liz está con Betancourt si a ella no le gusta ese físico. Sus declaraciones surgieron después de haberle llevado serenata con mariachi en Tijuana.