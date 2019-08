El estreno de La vida secreta de tus mascotas 2

La vida secreta de tus mascotas llegó a los cines mexicanos bajo su estreno este viernes 9 de agosto para competir en la cartelera de este fin de semana. La cinta de Universal Pictures dirigida por Chris Renaud pretendehacer consciencia.

En su segunda parte La vida secreta de tus mascotas tiene el objetivo de hacer consciencia sobre el maltrato animal, además del abandono. En su doblaje a español los actores Eugenio Derbez, Natasha Dupeyrón, Mariana Treviño y Alex Montiel prestan sus voces.

La película demuestra qué es lo que hacen nuestras mascotas cuando no estamos presentes, pero no solo se trata de perros, sino de gatos, aves, roedoresy algunos reptiles que hacen de las suyas cuando sus dueños no pueden cuidarlos ni vigilarlos.

En sus voces para Latinoamérica participan los actores Eugenio Derbez, Natasha Dupeyrón, Mariana Treviño y Alex Montiel. La trama también quiere romper con el mito que dice que las mascotas pueden hacerle daño a los niños.

Esta peli ya se había estrenado en Estados Unidos hace más de un mes, y es hasta hoy cuando llegó a los cines de México.