El espléndido regalo de bodas de Cantinflas a Silvia Pinal

El actor, director y empresario de cine, teatro y televisión mexicano, Rafael Banquells, fue el primer esposo de la actriz Silvia Pinal. A lo largo de su vida, La diva de la Época de Oro del cine mexicano estuvo marcada por grandes amores como Gustavo Alatriste, Enrique Guzmán, Tulio Hernández Gómez y Rafael Banquells.

Pese a que Rafael Banquells fue el primer hombre en la vida de Silvia y con quien tuvo a su primer hija, Sylvia Pasquell, la actriz reconoció durante una entrevista al periodista Gustavo Aldolfo Infante para el programa El Minuto que cambió Mi Destino, que no se casó enamorada de Banquells, sino más que nada, en ese momento era "interesada", pues apenas tenía 15 años cuando lo conoció.

"No era una amor así de aquellos enloquecidos, yo creo que era una conveneciera en ese momento, yo quería salir del yugo, y pues que mejor manera que casada", dijo durante la entrevista. Silvia Pinal y Rafael Banquells se casaron cuando ella tenía 17 años y el 35.

Pinal reconoció que pesé a que salió cómo princesa de su casa el fin de su matrimonio llegó poco tiempo después, sin embargo, uno de los más gratos recuerdos que quedarán en la historia de su primer matrimonio fue que tuvo como padrino a Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido Cantinflas. Silvia Pinal y Banquells no solo tuvieron la fortuna que el ícono mexicano fuera parte de su boda sino que además los sorprendió con el espléndido regalo que les dio.

Silvia recordó que su padrino Cantinflas le regaló una generosa cantidad de dinero por lo que no lo podía creer pero que la hizo muy feliz. " Cuando me lo dio hacía así el cheque para ver que no se rompía. Hay Don Mario", dijo la actriz. La figura del cine de la Época de Oro confesó que el dinero que le dio Cantinflas le alcanzó para comprarse la sala, comedor, su cama y colchón.

Pinal reveló cómo conoció a Mario Cantiflas: " Yo conocí a Don Mario en uno de los festejos de las reinas, y entonces él me contrató para hacer una película con Raaquel Díaz de León, que fue la que hizo el papel principal", dijo.

Silvia Pinal festeja su cumpleaños número 90

El pasado fin de semana (12 de septiembre 2020) Silvia Pinal celebró su cumpleaños número 90 rodeada de su familia y pese a que brilló la ausencia de algunos miembros de esta, la actriz recibió mucho amor y cariño en este día.

Sus hijas, Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán se encargaron de compartir en sus redes sociales algunas imágenes en las que se ve a la festejada partir su pastel de cumpleaños, así como lo rodeada que estaba de la familia.

Hace un tiempo la familia Pinal se vio envuelta en un escándalo luego de que Luis Enrique fuera acusado de maltratar a una empleada de su madre, a quien corrió.Silvia Pinal también estuvo involucrada en otra polémica luego de que se dijera que los altos directivos de Televisa le quitaran la exclusividad vitalicia que tenía.

Fue durante una entrevista al programa de espectáculos, Ventaneando, que Luis Enrique señaló que su madre tenía dos meses sin recibir el pago de exclusividad de la empresa a la que entregó casi toda su vida. Según contó la revista TV Notas, Televisa habría querido solucionar la situación con la Diva del cine mexicano, sin embargo, Luis Enrique habría interferido y habría empeorado la situación.

