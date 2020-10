El escote de Amanda Miguel que hizo reaccionar a miles

La cantante Amanda Miguel ha pasado lejos de su amado Diego Verdaguer durante esta cuarentena para evitar problemas de salud, pues por sus edades, los dos son vulnerables al Covid-19. Así lo dijo en una entrevista para una publicación mexicana el cantante, hace unos días.

Y tras el escándalo que generó el intérprete de "Voy a conquistarte", misma canción de la que en 2009 hizo un vídeo en el que salió la conductora Galilea Montijo y cuyas declaraciones del cantante argentino redundaban en que por fin había hecho sus sueños realidad de casarse con la conductora de "Hoy", la madre de Ana Victoria y esposa de Verdaguer ha dado muestra de sus atributos físicos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la intérprete de "Él me mintió" compartió una fotografía cuya descripción se lee: "Aquí de relax ! Esperando que pase la dizque cuarentena!!!"

En la postal, Amanda luce muy jovial con un bañador de dos piezas, lentes de sol y una gorra con el cabello recogido. También, algunos colguijes de entre los que destacan un cuarzo blanco.

Dicha instantánea que tiene ya más de 4,700 likes, ha generado comentarios de todo tipo, tales como: "Es feo ver cómo se nos está acabando nuestra Amanda Miguel! jamás abra otra igual" o "Hola SEÑORA, que tal cómo va con sus éxitos, gracias a Dios que no se a contagiado... pero no diga dizque cuarentena... porque ya con el virus es otra cosa, llora hasta el más valiente. Y el que no cree, que Siga en su relax!!!!!!".

Por otro lado se leen comentarios que dejan ver que la artista argentina ha pasado por el quirófano, como: "Muy rejuvenecida Amada Miguel el estar en casa después de un reposo por lo de la operación estas mucho más estupenda con todo mis respetos. Muchas bendiciones a la familia".

"¿Por qué disque cuarentena,?? sabes algo? que nosotros los del mundo, (me refiero a los que no somos cantantes) no sabemos, podrías explicarnos...??!!!" mientras que otro usuario de Instagram se hizo casi el mismo cuestionamiento: "Porque disque cuarentena??... sé en lo personal de 2 personas que han muerto a causa de este virus. Jóvenes, que aun deberían estar aquí...".Lo que es un hecho, es la cantante de 64 años, está esperando a que termine el confinamiento social para cumplir su sueño de celebrar con Diego Verdaguer de 69 primaveras, sus bodas de Zafiro por 45 años de matrimonio.

