El escándalo que persigue a Arleth Terán, 25 años después de tórrido romance

Luego de prepararse como actriz en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), la actriz Arleth Terán incursionó en el melodrama mexicano con sus dos primeras apariciones como personaje secundario en producciones como "Agujetas de color de rosa" (1994-1995) y "Confidente de secundaria" (1996). No obstante, la intérprete que más tarde haría su primer personaje como villana, sigue enfrentándose a un escándalo que la persigue a 25 años.

Pues fue ese mismo año (1996), que su carrera iba viento en popa y con su belleza, Arleth Terán deslumbró al productor Emilio Larrosa, quien le dio su primera oportunidad para figurar como la villana juvenil de "Tú y Yo", una telenovela protagonizada por Maribel Guardia y Joan Sebastian -la única que hicieron juntos-.

Misma producción en la que Arleth Terán compartió créditos con estrellas de la época de la talla de Olga Breeskin quien era la villana principal de la historia e Itatí Cantoral, quien era apenas muy joven, al igual que ella.

No obstante, el personaje de la actriz originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que apenas tenía 20 años de edad, causó bastante revuelo en la época, que ni el propio productor del melodrama imaginaba lo que iba a suceder.

Y es que, con su personaje de Bárbara Camacho, que buscaba seducir con sus encantos a Tomás Santillana (Joan Sebastian), y quien se catalogaría más tarde como una de las villanas de telenovelas más recordadas, saltó de la actuación y la ficción a una realidad, que hasta la fecha le sigue causando estragos.

Pues nadie lo imaginaría, pero aquella jovencita de 20 años que apenas iba empezando su carrera se deslumbró con la galanura de Joan Sebastian, quien -de acuerdo a su serie biográfica- tuvo por lo menos una decena de mujeres en su vida y el mismo número de hijos.

Entre estos, a Maribel Guardia como esposa y a Julián Figueroa, como fruto del intenso amor que hubo entre la costarricense y el mexicano, originario de Juliantla, Guerrero. Incluso, la misma Maribel Guardia ha contado entrevista con Yordi Rosado, que si no hubiera sido por la televisión, tal vez no se hubiera enterado de una nueva infidelidad del "Rey del Jaripeo", sólo que esta vez, sería en su vida.

Pues fue a través de un programa de televisión de espectáculos, liderado por Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, que la costarricense se enteró de la infidelidad del padre de su hijo Julián Figueroa, a año y medio de su nacimiento, por lo que en ese momento, le pidió que le dijera la verdad y sin más ni más, lo corrió de su casa.

Pues según dijo el comunicador, se le había visto a Joan Sebastian junto a Arleth Terán pasándola muy bien y muy acaramelados en un centro nocturno de la Ciudad de México.

Pero para bien o para mal, no sería el intérprete del álbum "Huevos Rancheros" (2011), quien pagaría los platos rotos por su infidelidad eternamente, sino la propia Arleth, quien a lo largo de su vida, ha recibido ofensas y se le ha etiquetado como devoradora de hombres, característica de su personalidad muy diferente a su realidad.

No obstante, la actriz de hoy 44 años de edad, ha expresado el calvario que ha sido su equivocación y el sentirse deslumbrada cuando era apenas una jovencita. "Fue muy injusto el trato que recibí", luego de haberse convertido en madre y tener una vida estable.

Por otro lado, aseguró que se dejó deslumbrar y destacó que al finado cantante, nadie lo había humillado a través de los medios, como a ella, así mismo, habló del acercamiento que tuvo con Maribel Guardia: "Era una chica muy joven, me sentí deslumbrada. Pero a él nadie lo humilló en medios. Yo me sentí avergonzada y me arrepentí y me disculpé [con Maribel], porque la herí".

Por otro lado, la actriz de telenovelas y exitosas series, abrió su corazón y contó lo que en verdad pasó: "Se dijeron muchas cosas, que si ella me bofeteó, que si yo la insulté... nada de eso fue verdad. Ella está bien y me alegro. Pero a mí me molesta mucho que siempre me están restregando esa situación. Sí, fue un error, un desliz. ¿Por qué no pueden pasar página? Soy una actriz, tengo una carrera versátil, y soy una mujer y tengo sentimientos y merezco respeto".

Tampoco dejó pasar la oportunidad de señalar que en su momento, todo mundo le dio la espalda, pero pese a lo que se siga manejando en los medios, no piensa seguir viviendo ese pasado que la sigue clasificando como una "rompe hogares":

"Porque eso ya fue, porque era muy joven, y a mí todo el mundo me dejó sola, el productor, los compañeros. Nadie me apoyó. Yo fui muy perjudicada. Y no pienso seguir viviendo con la sombra de eso. Porque fue un asunto de dos, y se hizo público, pero el machismo siempre puede más. Y para mí, eso ya se acabó".

Por su parte, Maribel Guardia ha levantado la voz y en septiembre del 2020, tras la muerte del padre de Arleth Terán le envió su condolencias y dijo que no le guarda ningún rencor ni a la actriz, ni al finado cantante de quien en su momento, recibió mucho amor.

