Él es el papá de Frida Sofía, ex de Alejandra Guzmán

La polémica parece no terminar entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, quien está última hizo fuertes declaraciones respecto a su madre. Frida Sofía aseguró que su madre la invitaba a drogarse desde pequeña, razón por la que el nombre de Alejandra Guzmán está en el ojo del huracán. Entre este escándalo entre madre e hija ha salido a relucir el nombre de Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, pero ¿quién es?.

Pablo Moctezuma es un empresario, hermano de Pedro Moctezuma y nieto de Cayetano Moctezuma. Alejandra Guzmán y él tuvieron una relación cuando eran muy jóvenes y producto de está nació Frida Sofía en 1992. Moctezuma y la rockera estuvieron varios años juntos, sin embargo, su relación no prosperó y se separaron.

Tras el nacimiento de Frida y la separación de Pablo y Alejandra se rumoró que la pareja había tenido una disputa por la custodia de Sofía por lo que en el 2012, el empresario enfrentó cargos por separar a madre e hija.

Luego de varios episodios oscuros y de estar separados durante cuatro años, Frida Sofía y su padre se reconciliaron, pues la joven manifestó que le había hecho mucha falta por lo que en el 2016 decidió retomar su relación.

“La idiosincrasia es una opción. Puedes elegir arrastrar tus malos momentos contigo, son pesados. A veces tienes que dejar ir y perdonar y dejar que el amor gobierne”, señaló en su momento la joven cantante.

Hace un par de meses el empresario declaró que lamentaba profundamente el no haber estado con Frida durante su infancia, y lamentó la situación que viven las integrantes de la familia Pinal pero no descarta de que haya una reconciliación entre madre e hija.

“Obviamente me da dolor que estén peleando y todo, pero se aman las dos yo creo que en su momento (se unirán) y eso hay que reconsiderarlo”, dijo en el Aeropuerto de la Ciudad de México.Moctezuma indicó que se arrepiente de no haber estado durante la infancia de Frida Sofía, por lo que aseguró que ahora busca orientar a su hija y ayudarla en todo momento: “Sí, sí le hizo falta... claro que sí. Me hubiera encantado estar con ella. Ella vive en Miami yo estoy aquí, siempre la apoyo en lo que puedo, la adoro, la amo, le deseo lo mejor”, indicó en su momento.

Desde el 2016 Frida Sofía lleva una excelente relación con su padre y sus medios hermanos Emiliano, Natasha y Bibi fruto de la relación actual que tiene su padre con Beatriz Pasquel.