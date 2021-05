Él es el novio de Valentina Benaglio, que hizo suegra a Alejandra Ávalos

La artista visual Valentina Benaglio, hija de la actriz Alejandra Ávalos, ha encontrado el amor en un chico al que ha llamado francecito, y con el que pasa los momentos más increíbles en playas de Italia, México o Estados Unidos. Su nombre no ha sido abiertamente revelado por Valentina; sin embargo, ha hecho suegra a la también cantante mexicana.

A Valentina se le ha visto junto a él en diversos lugares, desde los más lujosos restaurantes en Estados Unidos como el "Dante", así como caminando por territorio mexicano o pasándola de lo mejor en playas de Lombardía Italia, país donde nació hace 24 años.

Pues su padre Giovanni Benaglio pertenece a la dinastía europea Benaglio, una de las más importantes e históricas familias de la Lombardía durante los periodos de la Edad Media y el Renacimiento; distinguidas en la política, la cultura y las artes.

En su cuenta de Instagram en la que tiene un poco más de 10 mil seguidores, Valentina se muestra muy cariñosa junto a su amor, con el que se ve que se lleva increíble y pasan gran partede sus vidas juntos; sus amigos, han mostrado su cariño hacia ellos, dejando por escrito a través de sus publicaciones, que les parece una pareja hermosa.

La graduada de la Universidad Iberoamericana de México de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ha demostrado su amor por el chico y es en su perfil de Instagram, donde ha publicado varios momentos íntimos y relajados con él.

"And wherever I go, I’ll always carry your heart of gold" (Y donde quiera que vaya, siempre llevaré tu corazón de oro), escribió en una reciente publicación del pasado 5 de abril, en la que ambos lucen sus manos con un par de pulseras con un corazón dorado.

En una ocasión anterior, se les ve posando juntos en playas de Zipolite, Oaxaca, México, en una postal a blanco y negro en la que ella luce uno de sus más diminutos bikinis, abrazada a él con ojos cerrados, mientras éste ve hacia el horizonte.

La mexico-italiana, ha dejado ver que mantienen una intensa relación; pues en un post del mes de enero, sólo aparecen las manos de la pareja sobre una sábana blanca, mientras Valentina expresó: "Lucky ones" (Afortunados); publiación que se ve inundada por corazones rojos, estrellas y comentarios como: "Ay no yaaa" o "Me muero".