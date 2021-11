Tras pasar por una etapa difícil durante 2020 ante el cierre de los teatros por la pandemia de covid-19, este 2021 le ha sonreído a la actriz Dariana Romo, quien no sólo brilla como protagonista de “S.O.S. Me estoy enamorando”, sino que en el ámbito personal disfruta mucho de su hermoso hijo, a quien presume continuamente en redes sociales.

Valentino es el nombre del pequeño hijo de Dariana Romo y quien la hizo debutar como una madre joven pues se embarazó a los 18 años, siendo un bebé muy esperado por la actriz de teatro y televisión y por su entonces pareja Manu García.

La hija de Lolita Cortés heredó la belleza de su madre y ahora parece que se la transmitió a su hermoso hijo, quien ha enamorado en redes sociales, al igual que Dariana Romo cautiva con su talento como la protagonista juvenil en “S.O.S. Me estoy enamorando”.

Pese a ser muy joven todavía, no tanto como su personaje de Romina en la telenovela, Dariana Romo ha demostrado que hace un buen trabajo como madre de Valentino, a quien le expresa constantemente su amor en su cuenta de Instagram, robando el corazón de sus seguidores con las tiernas imágenes que comparte.

Valentino es producto de la relación que la hija de Lolita Cortés sostuvo con el productor Manu García, de quien se separó hace un año pero con el que lleva una gran relación por su pequeño, a quien no para de dedicarle mensajes y palabras de amor.

El hermoso hijo de Dariana Romo cumplió en septiembre pasado tres años de edad siendo un bebé muy amado no sólo por sus padres, sino por su abuela, desatando también la ternura entre los seguidores de la histrionisa mexicana en Instagram.

El pasado 10 de mayo, la protagonista de “S.O.S. Me estoy enamorando” le dedicó unas emotivas palabras a Valentino en una publicación, donde le agradeció por haber llegado a cambiar su vida, y compartió una foto de ambos sonriendo, levantando una serie de comentarios positivos en el que le hacen notar el gran parecido que tienen.

“Yo sé que la foto sale mal, pero este niño hace que yo siempre quiera ser mi mejor versión. Hace que no importa los días malos que yo pueda tener, con tan sólo tenerlo a mi lado, que me sonría y me diga ‘mamá’ todo mi mundo se ilumina. Gracias por escogerme como tu mamá”, escribió Dariana Romo en la publicación, recibiendo varias reacciones.

“¡La mejor mamá!”, “Feliz día, Dari”, “Muy guapa como siempre” y “Tan hermoso como tú” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el post donde Valentino se cuelga del cuello de Dariana Romo y ambos ríen muy felices.





