Él es Maximiliano, el guapo joven hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Si duda una de las actrices más exitosas y bellas de la televisión mexicana es Rebecca Jones, quien gracias a su trabajo tuvo la oportunidad de conocer al fabuloso actor Alejandro Camacho, con quien mantuvo una relación que llevaron al siguiente nivel pues se unieron en matrimonio y procrearon a su hijo Maximiliano.

Rebecca Jones ha mencionado en reiteradas ocasiones que la que tuvo que dar el paso de declarar su amor fue ella, pues Alejandro Camacho jamás se animó y gracias a ese impulso llegaron a tomar la decisión de irse a vivir juntos a los pocos meses de noviazgo y que tiempo después se embarazó y tuvo a Maximiliano.

“Él no se animaba. De novios (yo me le declaré) primero. Yo le dije ‘quiero todo contigo’ y él me dijo ‘yo también, me quiero a vivir contigo’, pero le dije ‘sí, pero te casas conmigo’. Nos fuimos a vivir juntos y nos casamos como al año. Nos casamos en México por el civil… Fue una boda preciosa”, comentó durante entrevista ya hace varios años.

Poco tiempo después ambos actores hicieron frente a una circunstancia devastadora misma que se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de sus vidas, pues antes del nacimiento de su único hijo tuvieron la desgracia de perder a un bebé.

“Ya habíamos perdido una bebita, yo siento que era bebita, ya muy avanzado el embarazo, casi cinco meses. Lo perdí por insuficiencia del útero”, expresó Rebecca Jones.

Aún con el dolor que los embargaba nunca se dieron por vencidos y a los pocos meses en cuanto fue posible volvieron a tener un bebé entre sus brazos, pues esta vez Rebecca Jones se sometió a un cerclaje cervical.

“Lo que hicieron en el embarazo siguiente, que fue el de Max, es que me hicieron cerclaje… Max cambió mi vida, una cosa hermosa”, expresó la actriz, que aunque hubiese querido tener más hijos, ya no le fue posible volver a ser madre. Cabe mencionar que, a diferencia de sus padres, Maximiliano está alejado del mundo de los reflectores y estudió música.

