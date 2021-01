¡Toda una sirena! Aracely Arámbula posa con elegante vestido

Éste fue el elegante vestido de noche con el que Aracely Arámbula enamoró a sus millones de seguidores alrededor del mundo, pues luce como toda una princesa y evidentemente, ha dejado sin habla a los mismos, quienes no se cansan de expresarle su admiración, respeto como la actriz que es y no conforme con ello, ¡hasta su amor!

Aracely Arámbula es una de las figuras más famosas de la televisión, quien sin duda, ha causado sensación con casi cada paso que da en su carrera artística. Y es que, desde su incursión en el mundo de las telenovelas ha sido una de las favoritas del público, pues su angelical rosotro y sus ojos verdes han enamorado a millones de televidentes.

Así, apoyada por sus más fervientes admiradoras, quienes han creado más de un perfil en Instagram con fotografías y vídeos que la propia Aracely Arámbula ha publicado en sus historias de Instagram en su cuenta oficial de la misma red, se ha dedicado a repostear muchas de las instantáneas.

Fue a principios de diciembre de 2019, que "la Chule", (como no le gusta que le llamen), compartió uno de sus múltiples recuerdos vividos en el teatro, donde también ha dejado huella con sus actuaciones, esta vez, deseándoles un feliz domingo a sus seguidores:

"#FelizDomingo #Miarafamiliabella un recuerdo del Teatro... deseándoles que hoy sea un gran día para sonreír y disfrutar al máximo y que este diciembre sea un gran mes con un cierre lleno de Amor para valorar las mejores cosas de este año... mucha Salud y todas las bendiciones", se lee la descripción.

Esto, a la par de la fotografía en la que la ex de Luis Miguel, luce un elegante vestido color negro, strapless y con corte de corazón, tan entallado de la parte del corset, que literalmente ¡le corta la cintura!... El vestido está diseñado con una también entallada falda larga que deja ver a la perfección la curvilínea figura de la actriz de "La Doña" (2016-2018), por lo que incluso, Aracely podría ser comparada con una bella sirena.

Y vaya que Aracely causó sensación la imagen, pues algunos de sus más de 5,5 millones de seguidores en Instagram, no perdieron la oportunidad de expresarle su pasión por ella:

"Ay mamacita que Rica te mirás", o "Que rica mamacita bella", también: "Bella guapa beautiful always [siempre]". Pues los halagos a la madre de los hijos de Luis Miguel no pararon: "Cómo haces para estar tan hermosa siempre!??... Y más siendo mamá... Yo con uno ando toda deforme jeje"... Aunque hubo quien no enfocó bien su vista y la confundió con famosa periodista mexicana: "De repente pensé que era Adela Micha".

Su acostumbrada cabellera rubia, larga y ondulada así como un ostentoso collar de perlas, sus obligados tacones (que en esta ocasión no se aprecian) y su sutil maquillaje, fueron el complemento perfecto a su elegante vestido color negro que aunque no tiene transparencias ni pronunciados escotes, sin duda alguna, ha causado gran sensación entre los usuarios de las redes sociales.

Dicha instantánea ha logrado un total de 86,708 corazones rojos y un sinfín de comentarios más que se baten entre halagos a la actriz. Por supuesto, los emojis de fuego, caritas con ojos de corazón, y más corazones rojos, no han dejado de aparecer entre los 749 comentarios.

Pero Aracely Arámbula no ha dejado de seducir a sus admiradores, pues en cada oportunidad, la protagonista de telenovelas de Telemundo ha dado muestra de su belleza entre escotes, transparencias y algunos bailes que dejan sin aliento casi a cualquiera y provocan miles de reproducciones en sus clips.