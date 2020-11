El duro mensaje de Andrés García a su hija Andrea

En estos últimos meses, el actor de Televisa, Andrés García, se h visto envuelto en un escándalo tras heredarle a su amigo, Roberto Palazuelos la mayor parte de sus bienes, antes que a sus hijos, e incluso la leyenda de la televisión mexicana que consolidó su carrera en los años 80´s confesó que Andrea había quedado fuera de su testamento.

Durante una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando de Tv Azteca, el protagonista de El privilegio de amar reveló las razones por las que desheredó a su hija biólogica, Andrea, a quien tiene más de 10 años que no la ve y que no tiene contacto con ella.

“Yo a Andrea no sé donde está, Andrea desde hace muchos años ya decidió ‘cambiar de familia’. Andrea no le habla a su mamá, no me habla a mí, no le habla a su tía que es mi hermana, no le habla a Leonardo que es su hermano, no le habla a nadie. Ella agarró una familia de gentes muy extrañas con las que yo no estoy de acuerdo, de costumbres y religiones raras", dijo el actor durante la entrevista para Ventaneando.

Además de asegurar que su hija se olvidó de su familia consanguínea: "Pero tiene como 20 o 30 años años con ellos y elladice que esa es su familia, osea, que los demás valemos ma... y cuando yo la veía por algún lado, ella decía su familia, sus gentes, unas señoras cubanas muy extrañas con religiones de Vudú y no se que cosas de esas", dijo durante esa entrevista.

Tras estás declaraciones se comenzó a especular que el dominicano nacionalizado mexicano se había alejado de su hija porque ella practicaba la brujería, motivo por el que también la había desheredado, sin embargo, en una reciente entrevista para el programa de Telemundo, Suelta la Sopa, el ex galán de Televisa contó que esas son patrañas, pues esa no es la razón por la que no ve a su hija.

"Esas son mama… no le deje de hablar por eso, si vi muchos altares de muertos y de santos un día que le dije 'quiero ver la casa donde vives' pero cada cual tiene derecho de creer en lo que quiera y si no me busca, pues yo tampoco te voy a buscar, aunque seas mi hija", mencionó.

El actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana, reiteró que no buscará a su hija, porque si ella no quiere saber nada de él, pues tampoco él se esforzará por buscarla. "Si no quiere saber de mí, menos yo de ella", dijo.

Andrés García, una leyenda de la televisión mexicana

El actor que nació el 24 de mayo de 1941, ha roto barreras en el mundo de las telenovelas y pese a que actualmente se encuentra fuera de la escena artística, es imposible olvidarse de un actor de su talla, quien fue un ídolo de multitudes, sobre todo del público femenino, pues era considerado como uno de los guapos del espectáculo.

El privilegio de amar (1998-1999) fue la penúltima telenovela en la que se le pudo ver actuar al histrión de 79 años -en México-, antes de retirarse del medio por un problema de salud que prácticamente lo imposibilitó a seguir en los escenarios.

Aunque en el año 2000 protagonizó Mujeres engañadas al lado de Laura León y actrices como Anahí y Marisol Mijares, misma que fue todo un éxito de la época.

Actualmente el actor se encuentra viviendo en el puerto de Acapulco, Guerrero, México; en las instalaciones de lo que antes fue un estudio de grabación construido por él mismo, en el que grabó decenas de películas de un total de 71 en su amplio repertorio.

En 1986 fue nominado al Premio TV y Novelas en México al Mejor Actor Protagónico por su personaje estelar en Tú o Nadie, melodrama en el que compartió créditos con Lucía Méndez; aunque parece ser que otro actor ganó la terna.

No obstante, en 1999 ganó la presea a la misma categoría por su actuación en El privilegio de amar, otorgado por TV y Novelas y Califa de Oro.

