El doloroso momento que vive, Daniella Álvarez, Miss Colombia

La modelo y presentadora Daniella Álvarez, quien fuera Miss Colombia 2011-2012, está enfrentando uno de los momentos más difíciles de su vida. El pasado sábado fue sometida a una operación en donde perdió una pierna. A la modelo se le amputó su pie izquierdo por una isquemia, luego de que el mes pasado tuviera que ser operada de emergencia por una protuberancia que presentaba en el abdomen.



"Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré. Pies, para que los quiero si tengo alas para volar, vamos para adelante", escribió en Instagram junto a una foto en la que se le veía rodeada de su familia.

Todo inició en mayo cuando la modelo acudió al hospital para que le retiraran una masita muy pequeña que tenía en el abdomen, que estaba pegada a la aorta, la cual se cerró al retirar la protuberancia. Trataron de reconstruirla con un injerto, pero no funcionó y ocasionó una isquemia causada por la obstrucción de una de las arterias principales encargada del aporte sanguíneo a las piernas.

"No permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente".



"La decisión fue dura, pero había que tomarla: un pie inmovilizado o una prótesis. Tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan. Quiero compartir con ustedes mi nueva versión, amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Se que de la mano de Dios TODO lo lograré. Pies, para que los quiero si tengo alas para volar", señaló la Álvarez.

La Miss Colombia recibió un sinfín de comentarios en donde admiran su valentía y fortaleza para enfrentar está situación.

"Ya quisiera tener tu fortaleza. Al verte sonreír, siento una profunda admiración. Eres inquebrantable, te abrazo y te aplaudo”, “Dani y aqui felices de que nos sigas contagiando con tu amor y tu alegria y sobretodo de disfrutar de tu corazon “, “Cualquier mensaje que te pueda escribir, se quedará corto para expresarte la gran admiración que siento por ti! Tu grandeza, tu manera de afrontar la vida y tu inigualable Alegría me hace reflexionar la maravilla de estar vivos tú tal vez no dimensionas las enseñanzas TAN GRANDES que nos estás dando! Pero créeme estás siendo inspiración para muchos! Te quiero mucho mi Dani, tu vida está llena de bendiciones”, fueron algunos de los comentarios en Instagram.