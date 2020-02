El divertido Tik Tok de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Kimberly Loaiza y su prometido Juan de Dios Pantoja realizaron un divertido Tik Tok de No Seas Celoso. En el video en donde hacen el challenge de su más reciente éxito, la cantante y youtuber invitó a sus seguidores a realizar uno igual y así poder seguirlos desde sus cuentas oficiales.

Kimberly Loaiza por medio de sus historias de Instagram informó a sus linduritas subir un video de Tik Tok titulado "No seas celoso challenge" en la madrugada, con la intención de proponerles algo a los cibernautas, pues el éxito de su canción ha alcanzado más de 80, 000 de visitas en Youtube.

Mediante su canal de Youtube, la intérprete de No Seas Celoso dio a conocer que el vídeo que subió, en donde sale su prometido Juan de Dios Pantoja encestando balones de basquetbol en una canasta, y empieza a jugar pin pon con una raqueta y una pelota y por último abraza al cantante compartiendo un pedazo de la canción "No seas celoso, con mis amigas no hagas el oso", es el que pretende que sus millones de fans lo hagan y compartan con ella para así seguirlos.

Kimberly Loaiza propuso que los mejores videos de Tik Tok saldrían en un video de su canal de Youtube, así que los estaría siguiendo para elegirlos y saber la manera en que reaccionarían al tema que la ha posicionado en un lugar alto de popularidad.

Recientemente la cantante y su pareja Pantoja recibieron una triste noticia cuando se encontraban disfrutando de las maravillas del puerto de Mazatlán, pues su mascota Blacky murió, por lo cual los youtubers estaban muy tristes e incluso llorando, ya que esa mascota tenía mucho tiempo con ellos, considerándolo como parte de la familia.