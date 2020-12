El “diabólico” regalo que Belinda le hizo a Christian Nodal

Aunque la fiesta de “Halloween” ya pasó hace mes y medio, y estamos en plena época navideña, Belinda aprovechó que Christian Nodal transmitía en vivo en una plataforma de videojuegos para enseñarles a sus seguidores el “terrorífico” obsequió que le dio al cantante de música regional.

Se trata nada más ni nada menos que de “Chucky”, el “muñeco diábolico”, un detalle que sigue demostrando el amor que Belinda tiene hacia Nodal, confirmando cada día que son la pareja del momento.

“Mira amor, les voy a enseñar el “Chucky” que te regalé, miren qué padre está, con su cuchillito y todo”.

Incluso la cantante pop se dio tiempo de jugar con el muñeco mientras que Christian Nodal trataba de concentrarse en jugar su videojuego, “te voy a cortar la cabeza”, le dijo Belinda imitando la voz de “Chucky”.

Christian Nodal confesó que desde que Belinda le obsequió el muñeco, éste no ha dormido junto a él en su habitación, a lo que su novia le respondió: “Chucky es lo máximo, no hace nada, peores los vivos, de esos sí tenemos que tener miedo, no del muñeco”.

Entre risas Nodal reveló el motivo por el cual no quería estar con el muñeco, ya que aseguró que poseía una casa supuestamente embrujada en donde pasaban cosas muy raras.

La escena brindada por la pareja demuestra lo bien que se llevan y que a cuatro meses de haber iniciado su relación, los momentos que viven al lado son aprovechados como si fueran el primer día en que se conocieron.

Desde un inicio Belinda y Christian Nodal han llevado su relación a otro nivel, inclusive ambos llevan en su piel tatuajes que confirman que su noviazgo es cosa seria, a pesar de que en redes sociales han generado mucha suspicacia de qué tan longeva puede resultar su romance.

Seguramente habrá más momentos como estos, pues anteriormente han celebrado juntos su relación, como en fiestas de cumpleaños o la “Noche de Brujas”, en la que ambos se disfrazaron del Payaso Eso.

Esperemos que tanto Belinda como Christian Nodal continúen presumiéndonos todo su amor en redes sociales, y festejen durante la época navideña, y despidan el año 2020 en compañía.

