El día que Silvia Pinal posó sin ropa para una revista

La actriz Silvia Pinal posó sin ropa para una revista española a finales de la década de los 70's; pues pese a ser una de las figuras que consagró su carrera en México tras debutar en 1949, luego de haber tenido cuatros hijos y después de un tormentoso matrimonio con Enrique Guzmán, en aquellos entonces sentía que algo le faltaba por hacer en su ya exitosa carrera.

Silvia Pinal, quien fuera descubierta en 1949, año en que debutó haciendo comerciales, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que le fueron tomadas en 1978, cuando sentía una inmensa libertad, después de su relación con el padre de sus hijos. Así lo expresó la primera actriz de Televisa.

En mayo de 2020, Silvia Pinal escribió a la par de las cuidadas postales: "Fotografías para la revista "Interview" en 1978. "Fueron unas fotos muy cuidadas, finas y algo eróticas, que tomaron en mi casa. Y qué te cuento, no me pagaron... te lo digo en serio; lo hice solo para mí".

Y es que, según cuenta en su bioserie "Silvia Pinal, frente a ti", la "última diva del cine mexicano" contó cómo fue que le llegó la propuesta que ella encantada de la vida y sintiéndose libre, aceptó sin problemas:

"Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre tenía yo muchas ganas de sentirme libre. Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron".