El día que Silvia Pinal cumplió 1190 años, según Google

El pasado 12 de septiembre, Silvia Pinal, conocida como la Diva del Cine Mexicano cumplió la edad de 89 años, según el sitio virtual Google. Y aunque diversos medios de comunicación mexicanos celebraron los "90 años" de edad de la madre de Alejandra Guzmán, lo cierto es que en el propia biblioteca virtual Google, se puede leer que la primera actriz, llegó a la edad de 89 años este 2020.

Sin embargo, hubo quien le hizo una mala jugada a la actriz y gracias a que la información que contiene el sitio Wikipedia es totalmente libre de edición por cualquier usuario, durante el cumpleaños de la actriz, se podía leer que había nacido en el año 830 d.C (después de Cristo), por lo que de acuerdo a la información, Pinal hubiera tenido 1,190 años.

No es la primera celebridad de la que no se sabe con certeza su edad exacta; Mayrín Villanueva, es otra de las privilegiada celebridades -por su envidiable físico e innegable belleza- de la que realmente no se sabe si cumplió 49 o 50 años este 2020; y como ellas much@s más.

Y es que debido a la avanzada edad de la Diva del Cine Mexicano, infinidad de usuarios de Internet, se mofan de la dicha de llegar casi a un siglo de edad, por lo que tras haber puesto que nació hacia el año 830 d.C., en vez de haber cumplido los supuestos 90 años, hubiera cumplido 1,190, situación por la cual, la protagonista de "Silvia Pinal frente a ti", podría haber sido comparada con una momia.

Pues no es la única que ha sido motivo de burlas entre los internautas, pues Xavier López "Chabelo", otro de los peoneros del entretenimiento en los inicios del emporio que hoy es Televisa, tiene ya 85 años de edad y tanto él como Silvia Pinal, estuvieron al frente de sus programas de televisión respectivamente por más de cuatro décadas.

Pero pese a cualquier información verdadera o falsa que circula en la web, lo cierto es que Silvia Pinal celebró su nueve décadas de vida en compañía de sus seres más queridos como son sus tres hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán en su casa; además tuvo como compañía a sus nietas Stephanie Salas y Camila.

Lamentablemente, la actriz de "Soy tu Dueña" (2010), no pudo lograr que su bisnieta Michelle Salas y su nieta Frida Sofía, celebraran junto con ella su onomástico. Aunque eso no impidió que la primera actriz partiera su pastel y celebrara con los suyos.

El día que Silvia Pinal cumplió 1190 años, según Google. Foto: Google/Wikipedia

