El día que Sergio Goyri manchó su carrera al ofender a Yalitza Aparicio

Teniendo una carrera impecable, fue en el 2019 cuando Sergio Goyri puso en riesgo su trayectoria en el medio del espectáculo, pues está se vio manchada tras un polémico comentario que hizo en contra de la actriz Yalitza Aparicio, quien protagonizó la famosa película Roma.

Pues recordemos que tras el éxito de la película y el reconocimiento que se ganó Yalitza Aparicio por su participación, el villano de telenovelas de Televisa despotricó en contra de la también maestra de preescolar, y pese a que el actor actor se disculpó públicamente con la famosa, las ofertas de trabajo redujeron significativamente hasta el punto de que el actor se vio obligado a alejarse de las cámaras de televisión.

Ha dos años de haber dicho “Que metan a nominar a una pinche india que dice, 'sí señora, no señora', y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar”, el actor sigue pagando muy alto el precio de su racismo, pues ante la pandemia y las pocas ofertas de trabajo se ha visto obligado a dedicarse a su taller mecánico.

Pese a que muchos aseguraban que el actor ya no volvería a los melodramas, fue precisamente durante su salida de la televisora San Ángel que el actor manifestó durante un encuentro con los medios de comunciación que se encuentra feliz por su participación en la novela Diseñando tu Amor, sin embargo, no podía faltar la pregunta del millón; Yalitza Aparicio.

Durante la entrevista un reportero cuestionó al actor: "Señor, al final después de tanta polémica con lo de Yalitza, ¿cómo ve ahora...?", preguntó el periodista a lo que Goyri rápidamente contestó visiblemente molesto. "No, quítenlo, quítenlo, o sea, no creces, padre. Eso ya pasó. No, vas ya".

Además, Sergio Goyri pidió al reportero retirarse del lugar y señaló que ese tema ya era del pasado, externando que le desea lo mejor a Yalitza Aparicio. "Yo a lo mío, con la señora ya pasó, ya pasó. A la señora ojalá le vaya maravillosamente, que triunfe como siempre ha triunfado y punto. Mi vida es mi vida", añadió.

Durante su encuentro con los medios el actor de Falsa Identidad defendió a los famosos que promovieron voto a cambio de dinero, pues aseguró que siempre la política aprovecha el gremio cuando vienen las votaciones y si alguno de sus colegas sacaron provecho de esa situación, consideró que no estaban mal pues al final de cuentas es imagen, y pues viven de ella.