El día que Raúl Velasco comparó a Maribel Guardia con un extraterrestre

Durante las décadas de los 70's a los 90's, el reconocido presentador de televisión Raúl Velasco marcó -para bien o para mal-, la carrera de muchos de los cantantes que hoy en día brillan en los escenarios; no obstante su sinceridad dejaba con la boca abierta a muchos de ellos y en una de esas hasta se atrevió a comparar a la actriz Maribel Guardia ¡con un extraterrestre!

Y años después, en 2006, cuando partió de este mundo, fue la misma Maribel Guardia quien fue abordada por el programa "La Cuchara" de Fabián Lavalle, y recordó al eterno conductor de "Siempre en Domingo", programa de espectáculos dominical que servía como plataforma de todo aquel que quería ser famoso en la música tras recordar el día que la llamó extraterrestre.

Esto, luego de haber asistido a una misa que se hizo en su honor, la costarricense contó a la cámara de Gabo Cuevas (reportero), cómo fue su relación con él y los recuerdos que le dejó, entre estos, la vez que la comparó con un ser de otra galaxia:

Parece extraterrestre

"Era... sin él no se podía hacer una carrera musical y yo recuerdo que debuté en Tabasco y para mí fue un debut impresionante porque cuando salí a cantar una canción como española, la gente empezó a hacer la ola y yo dije:'¿Qué está pasando?' -impresionada- y cuando acabé, el Señor Velasco me dijo: 'Hoy nace una estrella' y me presentó de la manera más linda".

Maribel Guardia, quien se caracteriza por su buen sentido del humor y su sencillez, recordó: "Y era muy simpático, cuando algo no le gustaba te lo decía en la cara. Entonces una vez fui a cantar y en aquella época se usaban los pupilentes de colores ¿te acuerdas?; entonces yo me había puesto unos pupilentes verdes horribles, entonces me vio, me saludó y al rato me mandó decir:

'Dile a Maribel que se quite esos pupilentes que parece una extraterrestre', y tuve que quitarme los pupilentes, detalló la costarricense.

En aquel entonces, Maribel aseguró que recordaba con cariño a Raúl Velasco, quien lanzó al estrellato a muchos de los cantantes que hoy por hoy tienen o tuvieron una carrera sólida: "Lo recuerdo con cariño, con agradecimiento y es una figura insustituible; qué triste que no exista 'Siempre en Domingo', porque era una plataforma increíble para la música, para las nuevas figuras, los nuevos talentos y también para los talentos establecidos".

Y aseguró: "El poder que llegó a tener Raúl Velasco no lo ha tenido nadie porque todo el que quisiera estar en la música, ya fuera de México, de Latinoamérica, de España, tenía que pasar por 'Siempre en Domingo'...". En dicha misa, Maribel Guardia se hizo acompañar de su esposo, el abogado Marco Chacón y de su hijo Julián Figueroa.

