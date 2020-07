El día que Niurka Marcos escupió a Carolina Sandoval en vivo

En medio del escándalo en el que esta envuelta Carolina Sandoval tras su despido del programa de espectáculos Suelta la Sopa, se revivió un incómodo momento que la presentadora vivió con la cubana Niurka Marcos. Resulta que en el 2010, en una transmisión en vivo para los Premios Juventud, Carolina cuestionó a la vedette cubana, en ese momento, sobre la supuesta relación que tenía con el cantante, compositor, actor-productor, Eduardo Antonio.

Pues mucho se especulaba que Niurka Marcos y el cantante habían anunciado su noviazgo para ganar popularidad, por lo que Carolina quería escuchar de la propia voz de la cubana que era mentira, sin embargo, la vedette reacionó muy molesta y en plena transmisión en vivo escupió a la venezolana.

Situación que generó una gran controversia y dividió opiniones en su momento. Sin embargo, la que se llevó más comentarios negativos en ese entonces fue Niurka. "Niurka siempre tan Vulgar Dioooos “ “ Esa Niurka como no tiene talento tiene que hacer noticia aunquesea con sus vulgaridades y falta de educacion,que horror que sea cubana que imagen les da a sus compatriotas.!!”, “ Pues no me queda bien hablar mal de una mujer pero Niurka tiro la educación y la decencia a la basura, aunque no me parece que halla escupido a la reportera... mas bien le saco la lengua”.

Luego de unos meses de que se reviviera el escándalo y ahora con la salida de la venezonala de Suelta la Sopa, los "papeles" han cambiado y Carolina ha sido la más criticada." Carolina, es que tú sabes con quién te metes, con Niurka tu no puedes, ahí se te puso la piel chinita Jajaaaa”, “ La Carolina quizo dar lastima por 1 minuto entero.. ni tan venenosa por que Niurka te calló”, “ Ojalá que algún día nos dijera que talento tiene, porque creo que está vez Niurka tiene razón”, “ Podrán decir lo que quieran de Niurka Pero me encanta por su sinceridad y luego no se deja y parece que puso en su sitio a la Sandoval jijijiji “, son algunos de los comentarios.

Recientemente Carolina Sandoval está pasando por una difícil etapa en su vida, fue despedida del programa al que le entregó más de 5 años de su vida. Fue el día lunes cuando su colega, Jorge Bernal, confirmó la salida de La Venenosa del programa.

“Suelta la Sopa es un programa muy transparente y es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia, ustedes en casa, las personas que ven Telemundo. Hace ya siete años comenzamos ‘SLS’, en este viaje hemos tenido distintos compañeros, a partir de ahora Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable. Desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje en Suelta La Sopa con todos ustedes continúa", dijo Jorge Bernal momentos antes de comenzar el show.

