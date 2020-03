El día que Itatí Cantoral se enteró que Eduardo la engañaba con Susana

La actriz y cantante mexicana, Itatí Cantoral Zucchi, abrió su corazón y reveló cómo se enteró que su ex pareja Eduardo Santamarina la engañó con la también actriz Susana González durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo.

Itatí Cantoral confesó que todo el mundo sabía que Eduardo Santamarina y Susana González tenía una relación amorosa menos ella. " Cuando yo me enteré ya sabían todos, Televisa, Juan Osorio y Niurka y todos, ¡que horror!, porque estaba haciendo la novela con Susana González pero el productor era Juan Osorio, y fue justamente en ese escándalo de Niurka con Boby Larios, que también se estaba separando de Osorio, entonces toda la prensa estaba con eso", señaló.

La actriz manifestó que la noticia de Eduardo Santamarina y Susana González se minimizó debido al escándalo de Niurka con Boby Larios. "Eduardo empezó a decirme que ya no lo acompañará, ahora si como esposa de albañil porque no, hasta le llevaba la comida hecha por mi, y él ya no quería", manifestó.

"Me entero, por la de, como yo entro a trabajar a Televisa muy chiquita, las personas que están en el camerino para darte los camerinos, la señora me conocía de hace mucho tiempo, en aquel momento llamabas a los camerinos, entonces yo llamó y la del camerino me dice la del camerino hay señora no se que decirle, es que se meten a los camerinos", señaló.

Cantoral señaló que después de unos años se encontró a Susana González en un gimnasio y que cuando la vio a ella intentó irse, sin embargo, ella le dijo hola, y Susana se puso en una corredora por un lado de ella.

"Me encontré a la Susana en una gimnasio, hace muchos años, se puso al lado mío en una corredora, después de cuatro años me la encontré y ella empieza a llorar y me empieza contar su versión, me di cuenta que ella se equivocó y en ese momento nos hicímos amigas", señaló.