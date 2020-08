El día que Cristian Castro perdonó a su padre Manuel “Loco” Valdés

Manuel "El Loco" Valdés y Cristian Castro estuvieron separados por muchos años, el cantante dejó de ver al comediante desde pequeño después de que se separara de su madre, la actriz Verónica Castro. Pese a que Manuel "El Loco" Valdés se alejó del cantante, fue ya a los 30 años cuando Cristian decidió perdonar a su padre por haberlo abandonado y no haberlo buscado.

Durante un programa especial dedicado a la trayectoria de Valdés fue que Cristian Castro confesó porqué había perdonado a su padre y porqué había decidido buscarlo. “Yo sabía que era un comediante. Me daba pena, tal vez miedo, conocerlo. Me representaba algo muy importante porque él era muy querido. Por eso me daba un poco de miedo”, reveló.

El intérprete de Por Amarte así contó que conforme pasaban los años crecía más su curiosidad de conocer y saber quién era el "Loco" Valdés, además de que sintió que lo necesitaba. “Me di cuenta que lo necesitaba, que necesitaba un apoyo. Encontrarme conmigo mismo a través de él. Que me dijera qué canción le gusta, qué color le gusta, qué es lo que hace en la mañana. Tenía muchas curiosidad de saber quién era yo a través de él”, dijo Cristian.

Castro reveló durante la entrevista que no era nadie para juzgar a su padre por su abandono por lo que expresó que se sintió muy orgulloso de haberlo buscando y de estar frente a él. “Por eso lo busqué, porque me sentí con errores también y dije por qué yo voy a juzgar a nadie. Yo quiero que nadie me juzgue a mí porque yo he tenido muchos errores y nadie quiero que juzgue a nadie. Ha hecho más aciertos que errores y por eso estoy aquí”.

Durante el show de Yuri, el cantante dijo que fue hasta los 30 años que tomó la desición de buscar a El "Loco" Valdés para llamarlo padre. “Estoy muy orgulloso de él. Ha sido buena persona con sus parejas, con sus hijos y es una persona encantadora. Estoy muy orgulloso de poder ser tu hijo y de mi mami. Esta pareja tan increíble, como se dio con el tiempo, con una niña como mi mamá. Bueno ya no es ninguna niña”, bromeó Cristian.

Tras años de reconciliación, hoy 28 de agosto, Manuel "El Loco” Valdés perdió la batalla contra le cáncer. Algunas de las famosas que lo despidieron en las redes sociales han sido; su ex, Verónica Castro, Daniela Romo y Victora Ruffo.

QEPD "Don Manuel El Loco Valdés. Gran tristeza!", escribió la protagonista de la telenovela La Malquerida.

Mientras que Verónica Castro acompañó el mensaje de "Que en paz descanse, 'Manu'" con una oración. Daniela Romo también utilizó su Twitter para expresar "Manuel “El Loco” Valdés... descansa en paz, maestro. Instantes como estos que les comparto, son los que permanecen por siempre... Aquí en “Hoy con Daniela”... él siempre con su buen humor y amena platica".

La actriz, cantante y presentadora mexicana acompañó su texto con un video de la presentanción de Manuel en Aquí en “Hoy con Daniela”.

El padre de Cristian Castro, dejó un gran legado como actor de cine y televisión que fue. En su haber, existen más de 60 filmes, sin embargo, en la pantalla chica figuró en seis melodramas, en los que divirtió al público mexicano con su presencia.

