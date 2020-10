El día que Christian Nodal eligió para darle el anillo a Belinda

Y aunque ni Belinda ni Christian Nodal han hablado abiertamente de planes de boda, mucho se ha especulado que la pareja del momento llegará al altar el próximo año. Recordemos que el romance entre los famosos comenzó cuando ambos formaban parte del programa La Voz México de Tv Azteca y desde entonces han acaparado titulares.

De acuerdo al programa de espectáculos, "Chisme No Like", los cantantes ya tienen planes de boda, después de que llevan algunos meses de relación, por lo que ya están listos para dar este gran paso. Elisa Beristain comenzó diciéndo que la primera vez que Belinda y Nodal cruzaron miradas fue el 7 de noviembre del 2019, durante los Premios de la radio y no en La Voz.

Beristain señaló que fue en ese momento cuando Belinda le clavó el colmillo al intérprete de Adiós Amor, pues le pidió a la producción conocer a su ahora novio. " Clavándole el colmillo porque le dijo a la producción, a nuestros compañeros, dónde está Christian Nodal porque ya me enteré que tiene mucho dinero, digo ya me enteré que es muy famoso", dijo la presentadora.

Elisa Beristain y Javier Ceriani hicieron una pausa para confesar que en esa ocasión la exnovia de Christian Nodal estaba ahí pero a Belinda le importó poco, ya que fue muy inteligente y aprovechó su talento para acercarse al cantante. "Pues tomala que hay va cantando y que se le arrima a esta probre víctima (Nodal), y le empieza a cantar, esto fue el 7 de noviembre, los premios de la radio del año pasado", dijo la conductora.

Recordemos que Belinda en algún momentó confirmó lo que los conductores acaban de señalar: "A Christian lo conocí en el 2019, en Grand Prairie, Texas. Debo confesarte que yo canté el tema 'Amor a primera vista' y él estaba sentado adelante, y en varias ocasiones vi que no me quitaba la mirada de encima", dijo la cantante.

Tras confesar esto y revelar que ese día tuvieron una diferencia con la también actriz, los conductores de "Chisme No Like" revelaron que Christian formalizaría su relación con ella el próximo 7 de noviembre. Tanto Ceriani como Beristain aseguraron que el cantante mexicano eligió este día para hacer entrega de un costoso anillo de compromiso.

Pues de acuerdo a los conductores, esté día es significativo para ellos, pues es el día en que se conocieron en Texas. " El día 7 de noviembre del presente, Christian Nodal le va a dar el anillo a Belinda".

Tras presentar la noticia, Javier Ceriani le dio un consejo a Nodal, le pidió que pusiera a nombre de su madre todos sus bienes, pues Belinda se iba a quedar con todo. " Lo siento Nodal a hacer un contrato prenupcial, poner tus casas a nombre de tu mamá, porque ella se va a quedar con tu rancho con tu casa, con tu auto, con todo", dijo el polémico conductor.

