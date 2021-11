El día que Chiquis Rivera se sofocó y se quedó sin voz en pleno concierto y culpó al baile

Hace unos días Chiquis Rivera ofreció un concierto en Forth Worth Texas, donde la hija de Jenni Rivera aparte de delitar a todos los presentes con su voz les preparó un bailecito; se descontroló en pleno escenario al menear su voluminosa retaguardia de forma inesperada para sus fanáticos, razón por la que provocó toda una euforia, sin embargo, lo más sorprendente de la noche fue cuando quiso volver a cantar y no lo logró, ya que se sofocó .

El concierto transcurría de manera normal mientras Chiquis Rivera presumía su figura en un entallado pantalón negro y una blusa morada que hacían una combinación perfecta, sin embargo, todo se descontroló cuando la intérprete de Paloma Negra decidió deleitar a su público con un bailecito mientras interpretaba su tema Completamente.

Sin imaginar que se vería en apuros, la también empresaria comenzó a hacer tremendo twerking sobre el escenario, pero sus movimientos terminaron traicionándola, ya que se sofocó y se quedó sin voz. Ante esto, la famosa no dudó en alertar a sus músicos de lo que sucedía para que siguiera la pista mientras ella se recuperaba y tomaba aire.

En lo que recuperaba su voz por completó, a la artista no le quedó de otra que justificarse, culpando al bailecito por el incómodo momento que vivió. "No puedo wey, por andar bailando", expresó en pleno concierto. SIn embargo, este momento no fue bien tomado por cientos de usuarios de las redes sociales luego de que la cuenta de la periodista Chamonic compartiera el video donde Rivera se ve sofocada.

El video causó aún más polémica luego de que la periodista indicara que no entendía cómo Chiquis Rivera se había sofocado si en sus redes sociales presume que hace arduas rutinas de ejercicio y que tiene clases de vocalización. " Chiquis sofocada (bofeada) después de bailar (ella dijo ) quizo cantar y le falto el aire … yo no me explico cómo se sofoca así ,si hace tanto ejercicio y tiene clases de vocalización según dice #porsitenianpendiente", dice la publicación en Instagram.

Además de advertirles a los fanáticos de Chiquis Rivera que no defendieran lo indefendible. " No salgan las defensoras de lo indefendible teniendo un video de prueba, por favor, ¡gracias! Nadie la está atacando, esto pasó en vivo y ella dijo que fue por bailar ”, agregó la periodista.

Como era de esperarse, el video generó toda una controversia en las redes sociales y a la cantante le fue como en feria. "No tenerle respeto al público, desde que te subes a un escenario sabiendo que NO CANTAS", "Pero está orgullosa de ser la única mujer cantando allí. no puedo", "Ahora si no cantar ni bailar ni gracia tiene que ase ahí", "Pues eso pasa cuando uno está gorgonia así haga mil ejercicios de lo que sea mientras esté llenita eso va a pasar , yo nomas trapeo mi casa y me bofeo toda", son algunas de las críticas que Chiquis Rivera recibió en el video publicado por la periodista.

