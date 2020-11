El día que Cecilia Galliano habló sobre el bullying hacia Gomita

Hace algunos meses, la conductora Cecilia Galliano estuvo invitada en el programa "La Saga" de la periodista Adela Micha y de acuerdo a una broma que le hizo la producción del programa a la conductora, fue que ella empezó a hablar de aquel incidente ocasionado en el programa de revista "Sabadazo" de Televisa, propiciado por la misma Cecilia y Laura G hacia Gomita.

Estaban en plena charla, cuando un integrante de la producción del show, llegó con un plato con gomitas, a ofrecerle a Galliano en plan de broma; por lo que la argentina soltó una carcajada; y pese a que también se rió Adela, confesó que no se sabía el chisme en torno al bullying que sufrió Gomita cuando trabajaba junto a las conductoras en cuestión, así como con Omar Chaparro.

"Ni me sé el cuento... creo que me lo contó Omar", a lo que Galliano responde: "¿Qué Omar?"... "Chaparro", dijo Adela.... "¡Ay!, ¡porque no tiene nada que hablar de su vida y habla de la mía!", arremetió Cecilia.

La periodista le dijo que había estado en su programa como invitado y la ex pareja de Sebastián Rulli dijo: "sí, lo vi... y le llamé y le dije: 'Habla de ti, no de mí' y me dijo: '¡Ay!, amiga, ¡si está ca**do!...".

Adela le comentó que no había dicho nada comprometedor aunque la argentina dijo que a ella le valía la situación.

Entre la charla, Adela hizo hincapié en que ya la habían regañado [a través de un mensaje] porque se estaba burlando de Gomita pero ella lo negó categóricamente. Por su parte, la ex conductora del desaparecido programa de tv, dijo:

"Eso también hay que aclararlo; no es burlarse, lo que pasa es que es una comediante que trabajó con nosotros y como lo dije la otra vez, todos los años sale con una historia de que le hicimos bulliyng Laura G y yo cuando estábamos trabajando en 'Sabadazo' y que no se qué... entonces sale todos los años a decir esta versión".

Contó cómo fue que dio una mala respuesta a los medios cuando le volvieron a preguntar sobre el tema, situación que ya la tiene cansada:

"Entonces el otro día, cuando me preguntaron, venía yo muy cansada y la verdad aunque no hubiera estado cansada hubiera contestado lo mismo porque soy muy clara, entonces me cansaron de preguntarme si le hice bulliyng o no y les dije: 'Si cuando te hagan bulliyn, te maltraten, te hagan algo, ¡denuncia!, no hagas un show de algo, denuncia y punto... y vámonos a ver cómo nos toca".

La madre de Valentina y Santiago dijo que muchas veces ha sido atacada pidiéndole que se regrese a Argentina, su país de origen, pero ella asegura que no se va a regresar ya que tiene más años en México que en su país natal, 21 para ser exactos.

"Entonces, critican un bullying y hacen un bullying, pero la perdad, me lo paso por el...", dijo la presentadora de tv, al revelar que aún no tiene la nacionalidad mexicana, aunque aseguró que después de dos décadas, ahora sí hará los trámites correspondientes.

Otro de los invitados del programa opinó que la hipersesibilidad actual hace que todo mundo se burle de quien cometa un error o haga algo fuera de serie llamándolos "Lady Tacos", por ejemplo.

A lo que Cecilia dijo que efectivamente todo lo que se dice hoy en día es un problema, y puso el ejemplo de la gomita que se comió; pues por situaciones como esa, la gente hace un escándalo y rápidamente asocia las cosas.

