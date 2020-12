El día que Belinda contó que era virgen ¡sin Christian Nodal!

Belinda, ha sido una de las cantantes más polémicas por la decena de amoríos que ha protagonizado con parejas, que sin duda, la han hecho ver su suerte, pues como ella misma lo ha dicho en algunas entrevistas, no ha tenido la suerte que ella desea en el amor. Sin embargo, ha tenido que aclarar a la prensa en algún momento de su vida, una cuestión tan personal, como es su virginidad.

Hace varios años que Belinda sufrió un robo en su casa, y en ese ínter se rumoró que entre las cosas que habían sido extraídas de su habitacion, se encontraba un material audiovisual comprometedor que tachaba a la intérprete de origen español, de haber tenido intimidad con un muchacho de su edad.

Lee también: Responde Paola Rojas al video filtrado de Gabriel Soto

Por lo que Belinda -además de negar dicho señalamiento-, tuvo que hacer un llamado a los delincuentes que urgaron su habitación, para pedir que respetaran su privacidad porque temía por su vida y por la vida de su familia.

En aquel entonces, la intérprete de "Egoísta", tuvo que aclarar a una publicación mexicana, que era falso de lo que la estaban señalando además de tener muy claros los principios que sus padres le habían inculcado desde niña:

"No tengo nada que ocultar, no hay ningún video sexual con algún niño haciendo cosas indebidas o irrespetuosas, por eso no tengo miedo, sólo temor por mi vida y la de mi familia, que es lo más importante. Mis papás han tenido una manera de educarme y jamás los defraudaría, ni haría un video así".

Esto fue lo dicho a la publicación de espectáculos hace una década, y la ahora pareja de Christian Nodal, tuvo que revelar su virginidad, para calmar la especulaciones de la prensa.

"Ni siquiera he tenido relaciones sexuales para serte honesta. Aún soy virgen. Créeme que soy una persona que no ha llegado a esa etapa, y cuando tenga sexo con alguien será porque estoy enamorada y hay tanta confianza con mi mamá, que el día que pase se lo diré", sentenció la ex coach de "La Voz Mexico".

Te puede interesar: La extraña muñeca en el árbol de Navidad de Belinda

Y encima, la actriz de "Camaleones" (2009), tuvo que dar expicaciones sobre unas fotos que se encontraron en las que supuestamente aparecía desnuda; hecho que negó categóricamente.

"Jamás he posado en traje de baño, ni en topless para fotos personales. Seguramente existen algunas en bikini de cuando voy a la playa con mis amigos de vacaciones, como cualquier chava, pero hasta ahí", dijo.

El hecho pasó hace una década, pero, ¿qué hubiera pasado si ese episodio en la vida de Belinda hubiera sucedido en pleno 2020, cuando ha tenido una intensa relación con Christian Nodal?

¿La habría perdonado el cantante del regional mexicano? o lo que es más, ¿Le habría creído?, podría ser... Lo que sí es cierto, es que después de aquel incómodo episodio en la vida de la cantante de origen español, actualmente está viviendo uno de sus mejores momentos con el cantante sonorense de quien se enamoró cuando lo vio por primera vez en vivo en una entrega de premios en noviembre de 2019, en la que Belinda se bajó del escenario para ir a cantarle y bailar con su ahora novio.