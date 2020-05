El día que Alejandra Guzmán hizo llorar a Silvia Pinal

Al igual que Frida Sofía le reclama a su madre Alejandra Guzmán la falta de tiempo que tuvo hacia ella, en una ocasión la intérprete de Yo te esperaba lo hizo con su madre Silvia Pinal. Tras la constante ausencia de Silvia Pinal y su falta de cariño, en una ocasión Alejandra Guzmán le hizo saber a su madre la falta que le hacia a través de una canción hasta el punto que la hizo llorar.

Desde que se comenzó a transmitir la serie Silvia Pinal: Frente a ti, han salido a la luz todos los momentos más duros y exitosos de la "Diva del cine mexicano"; uno de ellos la muerte de su hija Viridiana Alatriste y los problemas con sus hijos, especialmente con la rockera.

Alejandra Guzmán ha sido una de las integrantes de la familia Pinal más polémicas, a lo largo de su vida ha estado envuelta en diversos escándalos como el que protagoniza junto a su hija Frida Sofía, quien también reclama la falta de amor así como una vez ella lo hizo con su abuela.

Alejandra Guzmán es fruto de la relación que La Diva del cine mexicano tuvo con el cantante Enrique Guzmán. En la serie se confirmó los rumores de que Pinal había sufrido violencia doméstica en ese entonces. La propia Alejandra Guzmán indicó en una ocasión que le tocó ver a su madre con los ojos morados.

Los deseos de Alejandra de incursionar en la música no fue nada fácil ya que su madre no lo aceptaba, pues no quería que otra de sus hijas se involucrara en el medio artístico, sin embargo, la Reina de Corazones siguió con sus planes y esto le ocasionó muchos pleitos con Silvia Pinal.

En una ocasión Alejandra Guzmán confesó que durante su infancia sufrió de un poco de soledad, pero a su lado siempre estuvo su hermano Luis Enrique Guzmán (también hijo de Enrique Guzmán).

"Mi hermano fue mi compañero de vida, y lo ha sido siempre. Luis Enrique es para mí la persona más importante de mi familia, mi hija (Frida Sofía), mi padre pues siempre fui su consentida, y de mi madre, pues la más ‘rebeldona’, pero sé que me quiere a su manera”, dijo Guzmán.

Ante la falta de cariño y ausencia, Alejandra le escribió una carta a su madre titulada "Bye Mamá", la cual cantó frente a ella.

"Y yo que siempre te esperaba para hablarte de mis cosas, terminaba por dormir sin que llegaras. Volabas cada vez más alto, casi como los cometas. Yo aquí abajo extrañando tu presencia. Bye mama, me voy adiós

a seguir mis propias reglas del juego. Mientras quede un sendero por delante caminaré", parte de la canción.

Durante una entrevista con Pati Chapoy, Silvia Pinal admitió que su trabajo la obligó a ausentarse mucho y que sufrió bastante cuando escuchó la canción que Alejandra le había dedicado.

"Me dolió el alma. Me la cantó y se me rompió el corazón. No me lo esperaba. Era una canción muy dura. Además con qué representatividad puedes juzgar a alguien como tu mamá. Yo jamás me atreví a juzgar a los míos y nunca entendí por qué ella lo hizo pero lo acepté", señaló.

Sin embargo, en el 2016 durante una entrevista al programa Suelta la Sopa, que la Diva del cine mexicano indicó que si falló como madre.

“Puede ser. Por mi trabajo, Alejandra siempre me reclamaba mucho de que no estaba yo mucho tiempo. Yo creo que yo cumplí con muchas cosas, y con muchas no”.