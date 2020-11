El día que Adela Noriega rompió el silencio sobre Carlos Salina de Gortari

Pese a que por más de una década, Adela Noriega se ha mantenido alejada de los reflectores, el interés de sus fans de saber de ella ha llegado a revivir una de las polémicas en la que la actriz se vio envuelta en los años 90, su suepuesto amorío con Carlos Salinas de Gortari, ex Presidente de México.

Aunque mucho se ha especulado entorno a este tema, la famosa protagonista de telenovelas de Televisa; María Isabel, El privilegio de amar, El Manantial, Amor Real, entre otras, se abstuvo por años a dar alguna declaración hasta que en 1998 rompió en silencio durantee una entrevista con al periodista cubana Cristina Saralegui.

Pese a que Adela salió a desmentir tal romance, este escándalo la persigue y sigue marcando su carrera. Y aunque las palabras de la actriz no convencieron a todos, también habló del supuesto hijo que tuvo con el político.

"Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro ex presidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él?, dijo Adela a la periodista.

"Después ya me dio risa y ahora lo que me da es risa, porque yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas… Y por televisión no quedas embarazada", señaló Adela.

Recordemos que este rumor comenzó tras una publicación de la Revista Clase, en la que el periodista y abogado, Rafael Loret de Mola, confirmó que en los años 90, la actriz de Televisa y el ex Presidente de México tuvieron un romance, además de asegurar que la pareja tuvo un hijo.

Esta noticia tomó fuerza luego de que el reportero Jorge Carvajal reiteró la versión del abogado ya seguró que de muy buena fuente el también se había enterado del romance entre Adela y Carlos.

Ante este gran escándalo, también trascendió que Adela tuvo un romance con Luis Miguel, ambos estaban muy enamorados, sin embargo, Carlos Salinas de Gortari intervinó en ese romance, e incluso fue señalado de mandar golpear al Sol de México para que se alejara de la actriz.

Adela Noriega es una de las actrices más reconocidas por sus diversas participaciones en las telenovelas de Televisa, sin embargo, poco se sabe de ella, pues durante años se han mantenido alejada de los chismes.

Pese a que su vida es un misterio y que se alejó de las pantallas desde hace más de una década, la actriz siguen siendo una de las favoritas. Recientemente el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló que la entrañable actriz Adela Noriega vive actualmente en una exclusiva zona de Polanco, -una colonia de la Ciudad de México-. Y hasta dijo que él sabía en qué calle y en que edificio vive la protagonista de "Fuego en la Sangre", así como el número de departamento. Por obvias razones no reveló los detalles.

