El día que Adela Noriega le rompió el corazón a un galán de Televisa

Sin duda alguna, Adela Noriega es uno de los rostros más bellos de la televisión, y aunque desde hace años no ha figurado en la pantalla chica, es una de las actrices que dejó huella en millones de personas por sus participaciones en novelas como; María Isabel, Amor Real, Quinceañera, El Manantial, El privilegio de Amar, entre otras.

Y aunque actualmente la vida de Adela Noriega es un misterio, muchos rumores circulan en su entorno, tales como que tuvo un romance con el ex Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari y hasta un hijo, razón por la que ella desmintió en su momento y aseguró que en un principio la molestó después le dio risa.

"Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro ex presidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con él. Después ya me dio risa y ahora lo que me da es risa, porque yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas… Y por televisión no quedas embarazada", señaló Adela a la periodista cubana Cristina Saralegui.

Recienteme este tema que involucró a la actriz con el político volvió a revivirse y viralizarse en diversos medios de comunicación y redes sociales, al igual que la confesión de hace unos años que hizo el galán de telenovelas de Televisa, Fernando Carrillo. El actor, cantante y modelo venezolano tuvo la oportunidad de trabajar con Adela Noriega en varios proyecos, sin embargo, y de acuerdo a las declaraciones del galán, él se enamoró perdidamente de la mexicana cuando protaagonizaron María Isabel.

Fue precisamente en el 2008 cuando Fernando acaparó tituales de los medios después de confesar que la actriz le había robado el corazón hace 20 años cuando trabajaron en el 2008. El actor publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a la actriz, la cual acompañó con el siguiente mensaje: "Les confieso algo. Esta niña me robó el corazón hace 20años cuando hicimos MariaIsabel en #1998 con la productora y Reina Midas de la #television @carlaestradawest Un beso inmenso a donde quiera que estés mi Bella y siempre adorada ADELA NORIEGA. Sigamos todos #bendecidos #blessed #happy #loved#ferreveryoung con #goodvibes y cerca de DIOS".

Tras está confesión, el actor retirado, ofreció una entrevista al programa radiofónico Fórmula Espectacular, en donde se sinceró que estuvo perdidamente enamorado de Noriega, sin embargo, ella le rompió el corazón cuando rechazó un anillo de compromiso. “Fue la única a la que le he dado un anillo de compromiso”, dijo el actor.

“Me enamoré perdidamente de Adela, le propuse matrimonio. Me robó el corazón en "María Isabel". Me llevé a su hermano Alejandro a Los Ángeles, a Beverly Hills, a comprarle un anillo de compromiso”, contó el actor en ese momento. Carrilo también hizo mención durante esa entrevista que él le propuso matrimonio a la actriz en 1998 tras divorciarse.

“Yo venía sacado de onda con un divorcio de alto perfil en el continente con mi ex esposa y veía en Adela como el clavo más grande que me va a sacar el clavo más chiquito. Además es una mujer hermosa, enigmática, preciosa, talentosa... Me enamoré”, dijo.

Fue durante lso años 90´s y todo el siglo XXI cuando Adela Noriega se convirtió en una de las actrices más queridas del mundo del espectáculo y una de las más cotizadas y hermosas.

