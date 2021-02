El desgarrador relato de Toño Mauri tras vencer enfermedad

Luego de permanecer por más de ocho meses hospitalizado, Toño Mauri por fin pudo regresar a casa con su familia. Durante una entrevista exclusiva para Despierta América el actor de Televisa relató cómo fue su lucha contra el coronavirus, pues jamás imaginó que estaría tanto tiempo en un hospital y mucho menos que sería sometido a doble trasplante de pulmón, debido a que el virus atacó directaamente estos órganos.

Luego de abandonar el hospital, Toño Mauri agradeció durante la entrevista a los médicos que lo ayudaron a librar la batalla contra está enfermedad, y sobre todo a su familia que siempre estuvo ahí. "Doctor Juan antes que nada te agradezco, porque tú fuiste y eres la persona que me condujo por este camino. La que me ayudó cuando empezamos, al llegar al hospital, a que me atendieran, a conocer más de lo que me estaba pasando", fueron las primeras palabras del actor para agradecer a todo el personal médico.

Fue a principios de julio del 2020 cuando el actor de Por amar sin Ley, La Malquerida, Teresa, Pasión, entre otra, ingresó al hospital tras complicaciones del coronavirus, por lo que el también cantante mexicano utilizó su cuenta de Instagram para informar que había ingresado al nosocomio.

"Hola, muchas gracias a toddos por preocuparse por mi salud y la de mi familia, gracias a Dios estamos mejorando cada día. Yo tuve que ir al hospital y ddentro de poco ya estaré en casa. Gracias a toddo el equipo médico y de sanidad que son héroes sin capa y merecen todo nuestro respeto. Sigamos pidiendo por ellos y por el fin de esta pandemia. Gracias por sus oraciones, con el cariño de siempre", escribió en su momento el actor sin imaginar el calvario que le esperaba.

Como era de esperarse, la noticia de que Toño Mauri ya se encuentra recuperándose en casa generó un sinfín de reacciones; el actor recibido cientos de comentarios en su última publicación, en donde sus fans agradecieron que el actor ya este con su familia.

!Que felicidad que ya estés en casa. Fuera de peligro . Dios te cuide siempre . Mucha fe de que pronto estarás al 100% eres un vivo milagro de El!”, “ Dios te bendiga eres un guerrero me dio mucha alegria que saliste ya del hospital ahora viene la recupetacion yo también recibi el regalo de vida en Octubre recibi mi doble transplante cuidate mucho”, “ Dios te bendiga grandemente y te de completa recuoeración en el nombre de su hijo Jesús”, “ Dios es bueno y la muestra es el milagro que ha hecho con usted. Poco a poco ira sanandose como hasta ahora. Dios le bendiga”, son algunos de los comentarios en Instagram.

Fue a principios del mes de enero, que la hermana del famoso, la también actriz, Graciela Mauri ofreció una entrevista al programa de espectáculos Ventaneando de Tv Azteca en donde habló de los momentos más difíciles por los que pasó el actor, pues estuvo entre la vida y la muerte.

"De un día para otro se complicó la enfermedad y, de ahí, vino todo lo que ha pasado durante todos estos meses hasta darnos cuenta que sus pulmones no habían mejorado. No era inflamación, estaban dañados, la única opción para él era el trasplante. Para nosotros es una bendición que lo pudiera tener, sé lo afortunados que somos", dijo a Ventaneando.