El deseo de Paulina Ferrel que Norma Lazareno cumplió al morir

Pese a que ya han pasado más de 23 años de la muerte de Paulina Ferrel, hija de Norma Lazareno y Pablo Ferrel, la actriz de Televisa aún recuerda como si fuera ayer, aquel accidente automovilístico que le arrebató la vida a su hija. Durante todo este tiempo Norma Lazareno al igual que su esposo han tenido que aprender a vivir con el dolor por la ausencia de la joven, quien tenía una prometedora carrera.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Norma Lazareno recordó aquel terrible momento que vivió y que aún no supera por completo. La actriz confesó que aquel 28 de junio de 1997 ella salía del teatro cuando le avisaron que su hija había muerto. Al llegar al hospital sintió la presencia de su hija, pues de alguna forma la hizo recordar lo que deseaba cuando ella muriera.

Lazareno contó que un año antes de la muerte de Paulina, la joven actriz, mientras veía una entrega de los Oscars le indicó que cuando ella ya no estuviera quería que se donara todo lo que sirviera lo de su cuerpo. "Oye mami si me llegara a pasar algo yo quisiera que se done todo lo que sirve de mi cuerpo, pero en principalmente la vista, las corneas", le dijo la joven a su madre.

Sin embargo, Paulina le especificó que deseaba que sus corneas fueran donadas a un niño o niña, no a una persona mayor y para fortuna de la joven fueron donadas a una niña de 7 años, pese a que los médicos le habían indicado a la actriz, en aquel tiempo, que no podían garantizarle que serían para un menor, pues todo dependía de la lista de espera de donación de órganos.

" Cuando la noche que me avisaron todo yo iba por un pasillo de la Cruz Roja, sentí que alguien me tocó así del brazo, y voltié y en mi vista vi que decía en una oficia dentro de la Cruz Roja , que decía Donación de órganos y en ese momento me acordé y le dije a Pablo vamos a entrar a la oficina. En cinco minutos firmamos el papel", dijo la actriz.

Norma recordó que pese a su petición de donar las corneas a un menor, el personal de la Cruz Roja no le aseguró que sería para ellos, pues había una larga lista de pacientes en espera. Pero para su sorpresa, ocho días después, la institución le mandó una carta en donde le señalaron que las corneas le tocaron a una niña de 7 años.

" Ocho días después me mandaron una carta muy hermosa de la Cruz Roja en donde dijeron la operación para el transplante de las corneas de su hija fue todo un éxito y queremos decirle que le tocó a una niña de siete años", dijo la actriz.

Lazareno seeñaló que coincidió o el personal de la Cruz Roja dijo vamos a intentarlo pero al final del día se cumplió el deseo de su hija.

