El desaire que Pedro Infante le hizo a José José

Pese a que el Príncipe de la Canción, José José, quien falleció el pasado mes de septiembre, es considerado uno de los ídolos de México, también admiró a uno de los artistas más representativos de México, se trata de Pedro Infante, sin embargo, salió a luz que este último no quiso a José José ni como fan.

El Príncipe de la Canción habría vivido uno de los momentos más íncomodos y decepcionantes de su vida como fanático de Pedro Infante, razón por la que se prometió cuando llegará muy alto no desairar a ninguno de sus seguidores.

De acuerdo con el cantante Jorge D’Alessio, fue el mismo “Príncipe de la Canción” quien le contó el momento de decepción que vivió durante una firma de autógrafos de Pedro Infante, razón por la que juró jamás decepcionar a un fan por la experiencia que vivió.

“Una vez en el Teatro Blanquita nos habló mi mamá (Lupita D’Alessio) y nos dijo ‘va a venir José’ y Ernesto tenía toda la colección, tenía 32 CD’s de José José (…) y le hizo una dedicación especial a cada disco y yo le pregunté, ¡qué bárbaro!, ¿cómo te tomas el tiempo de firmar cada disco?, y me dijo, te voy a decir una cosa, yo una vez me formé para pedir un autógrafo a Pedro Infante, hice una cola en este mismo teatro y cuando estaba como a 3 personas de llegar nos dijeron no más, y se me rompió el corazón, y dije yo nunca voy a hacerlo con alguien que admire mi música”, contó el líder del grupo Matute en entrevista para el programa Hoy.

Si algo que tenía José José es que no se iba del lugar donde se presentaba hasta atender al último fan. Recordemos que El Príncipe de la Canción, falleció el pasado 28 de septiembre luego de luchar durante dos años contra el cáncer de próstata. Recordemos que su muerte estuvo envuelta en una polémica por el pleito entre sus hijos, viuda y exesposa. E incluso recientemente se volvió a armar la polémica con una declaración de la primera actriz Laura Zapata, quien insinuó que José Joel, hijo del intérprete de El Triste lo obligaba a trabajar.

Razón por la que José Joel le respondió a la primera actriz y le dejó entre ver que hay cosas que se hablan en familia.

“La señora se merece todo mi respeto, es una gran actriz. Yo pienso que en temas de familia es muy delicado hablar de cosas que a veces no le competen más que a la familia”, respondió José Joel.