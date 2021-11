El daño es irreversible, Carmen Salinas ya no despertará

Jorge Nieto, ahijado de la actriz, productora y política, Carmen Salinas, informó hace unas horas que el derrame cerebral provocó daños irreversibles, por lo que neurólogos les explicaron que ya no despertará.

Fue durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, que el ahijado de la actriz de Televisa, expresó que a su familiar la valoraron tres especialistas y los tres dieron el mismo diagnóstico, ya no despertará porque el daño fue en el tallo cerebral.

“El derrame tiene daños irreversibles, efectivamente fue en el tallo cerebral, lamentablemente lo que es la función del organismo del cuerpo del despertar es la más afectada (…) El que tome consciencia esa es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando”, dijo Nieto.

El ahijado de Carmen Salinas explicó que los especialistas coinciden que el derrame ocurrió en el tallo cerebral, zona que no se puede operar. “Nos han dicho los especialistas que ya no va a despertar. Es inoperable; donde fue la afectación no se puede operar”, expresó.

Pese al diagnóstico, los doctores también indicaron a los familiares que puede suceder un milagro, ya que los órganos de Carmen Salinas funcionan correctamente.

“Dicen que el cuerpo es muy juguetón en el sentido de que da una cosa y a la mera hora sale con otra, pero son algunos daños que reflejan esta tomografía, no hay más daños hasta el momento (…) La sonda que se le colocó estaba llena, eso indica que sus órganos están en perfectas condiciones (…) Ella está respirando por sí sola con ventilador artificial de apoyo”, indicó.

Fue el pasado miércoles cuando Carmen Salinas sufrió el derrame cerebral mientras se encontraba en su casa por lo que fue hospitalizada de emergencia.

