El costoso regalo que Selena le hizo a Verónica Castro traído de Estados Unidos

Transcurría la década de los 90's, cuando la recordada cantante Selena Quintanilla estaba en todo su apogeo como una de las más exitosas de Estados Unidos y promocionaba su disco en México, y tras ser invitada al programa de televisión "Iberoamérica Va" de Verónica Castro, la texana le hizo un costoso regalo traído directamente de la Unión Americana.

Fue en el año 1992, cuando Selena Quintanilla lideraba el grupo "Selena y los Dinos" y tenía cuatro meses de haber lanzado el disco "Entre a mi Mundo", que era el tercer álbum de estudio, que estrenó en el mes de mayo del mismo año.

Por ello, fue invitada especial al programa "Iberoamérica Va", conducido por Verónica Castro, cuyas transmisiones se hicieron desde Monterrey, Nuevo León (México) y fueron todo un boom, debido al éxito que tenía la cantante nacida en Lake Jackson, Texas, y acaecida Corpus Christi en 31 de marzo de 1995, en su misma tierra natal cuando a penas tenía 23 años de edad.

Y entre la charla con Verónica Castro, Selena le hizo un regalo a la también actriz que consistió unos aretes artesanales hechos por ella misma, así como un sombrero tipo texano y un cinturón negros -ambos bordados con pedrería-, lo que llenó el ojo de la conductora y como prueba de su agradecimiento, se quitó desde los aretes hasta el cinturón que traía puesto, para estrenarse las nuevas prendas.

Incluso, la madre de Cristian Castro -tras halagar a la cantante por destacarse como artesana de bisutería-, también le regaló a Selena y a los integrantes de "Los Dinos" -hermanos y amigos de Selena-, unas chamarras de cuero con las que todos quedaron fascinados.

Y es que, aunque los regalos que Selena le hiciera a Verónica Castro, no tenían un precio estratosférico, hoy por hoy lo tienen por el sólo hecho del valor sentimental que han cobrado después de la inesperada muerte de la cantante, famosa por sus éxitos como "Carcacha", "Como la Flor" o "Amor Prohibido".

Entre otras cosas, Selena contó en 1992 que en ese entonces, tenían once años de haberse creado como el grupo musical y que empezaron gracias a su padre, siendo la segunda generación del grupo "Los Dinos", cantando en un restaurante, pues buscaron muchas oportunidades para que les grabaran un disco... Pero una vez que lo lograron, se posicionaron muy rápido en el top ten de lo mejor de la música texana, por lo que Selena fue llamada 'La Reina del Tex-Mex".

El resto es historia, pues aunque fueron alrededor de veinte temas los que Selena grabó junto a la agrupación creada con sus hermanos, todos fueron un éxitos y al día de hoy le han dado la vuelta al mundo a más de 25 años de su muerte y hay por lo menos 21 ediciones póstumas.

