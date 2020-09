El consejo que El loco Valdés le dio a Cristian Castro y jamás olvidará

El pasado 28 de agosto el mundo del espectáculo y de la comedia perdió a una de las figuras más importantes de la llamada época de oro del cine mexicano a causa del cáncer que padecía. A casi un mes del deceso del comediante, su hijo Cristian Castro abrió su corazón y durante una entrevista a la revista Caras reveló algunas de las anécdotas que vivió junto a su padre.

Pese a que Cristian conoció a su padre cuando tenía 18 años, El loco Valdés de alguna forma dejó una marca innegable en la vida del cantante. El Gallito Feliz recordó cuáles fueron algunos de los consejos que le dio su padre y cómo fue su relación después de conocerlo.

El intérprete de Por Amarte Así señaló que si algo le gustaba de su padre era el amor que le tenía a su carrera y la confianza que tenía en si mismo. Cristian señaló que desde que Manuel lo aceptó como su hijo su relación se volvió más cercana e incluso reveló que desde que era niño lo busco, sin embargo, su encuentro llegó hasta sus 18 años.

Pese a que su convivencia fue nula durante su niñez y adolescencia, con el paso de los años El Loco Valdés y Cristian lograron tener una cercana relación en donde los consejos no pudieron faltar por parte del comediante.

Uno de los consejos que Cristian siempre recordará de su padre fue cuando le dijo que siempre deebía de hacerse el "loco" “hacerse el loco, pues era más fácil que hacerse el serio”. E incluso en más de una ocasión Verónica Castro ha señalado que Cristian salió igual de loco que su papá.

En referencia a cómo era la relación de padre-hijo después de conocerse, el cantante señaló que su papá siempre fue muy unido a su familia pese a que lo conoció a sus 18 años, pues llegó ha temer en la reacción de su padre.

"Cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo (...) Sé que tenía ganas de ser mi papá, y yo muy refugiado en mi mamá (su abuela Socorro) Castro -fallecida en abril pasado- y mi mamá Vero (Verónica Castro). Así crecí yo, un poco refugiado en ellas", dijo.

El hijo de Verónica Castro reconoció que su padre sí lo buscó cuando él era tan solo un niño pero estaba muy apegado a su madre y abuela por lo que temía separse de ellas. Cristian expresó durante la entrevista que pese a todo lo que sucedió nunca le guardó rencor a su padre e incluso, pese a ser el último de sus hijos, pues agradece el talento que heredó de él.

"Al contrario, estoy agradecidísimo, si no fuera porque es el ‘Loco’ Valdés yo no estaría acá, (y él) no hubiese tenido doce hijos y no hubiese sido (yo) el duodécimo (...) le agradezco su locura, su desestrés de tener hijos. Sí, es una inconsciencia tener tantos, pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá", dijo.