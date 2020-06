El comediante DL Hughley dio positivo al Covid-19 tras desmayarse en el escenario

El comediante D.L. Hughley anunció que dio positivo al Covid-19 después de colapsar en el escenario durante una actuación en Nashville, Tennessee. El comediante, de 57 años, perdió el conocimiento mientras actuaba en el club nocturno de comedia Zanies el viernes por la noche y fue hospitalizado, informaron los medios de comunicación.

El sábado, Hughley publicó un video en Twitter en el que dijo que luego fue tratado por agotamiento y deshidratación.

"También obtuve un resultado positivo para Covid-19, que me dejó alucinado", dice en el video. “Era lo que ellos llaman asintomático. No tuve ningún síntoma, los síntomas clásicos".

Hughley planea poner en cuarentena en su habitación de hotel de Nashville durante 14 días. Las dos noches restantes de su compromiso de cuatro noches en Zanies fueron canceladas, según el calendario en línea del club.

"Nuestro amigo D.L. Hughley tuvo una emergencia médica mientras actuaba el viernes y fue hospitalizado durante la noche. Según su publicista, sufría agotamiento después de trabajar y viajar esta semana", publicó el club en Facebook.

"Te amo, D.L. ¡y esperamos ver pronto a este Rey de la Comedia en Nashville!" Hughley dijo que todavía no ha exhibido ninguno de los síntomas típicos asociados con el coronavirus, incluida la dificultad para respirar y la fiebre.

Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades enumeran la fatiga como uno de los síntomas de la enfermedad.

"Entonces, además de todas las otras cosas que debes tener en cuenta" -aconseja Hughley en el video-, si "te desmayas en medio de un espectáculo, en el escenario, probablemente necesites hacerte una prueba".

Además de la comedia de pie, Hughley también es actor, autor y presentador de radio y televisión. Actuó en la película de 2000 de Spike Lee, "The Original Kings of Comedy", junto a Steve Harvey, Bernie Mac y Cedric the Entertainer.

Hughley también produjo y protagonizó "The Hughleys", que se emitió en ABC y UPN de 1998 a 2002 y fue anfitrión de un programa de entrevistas de CNN. Actualmente presenta el programa de radio "The D.L. Hughley Show", que se distribuye en docenas de mercados.