El bikini atigrado con el que Irina Baeva enseña su tatuaje

La modelo y actriz de origen ruso, Irina Baeva, que se ha dado a conocer en México por participar en diferentes telenovelas de Televisa, derrochó sensualidad al aparecer con un atrevido traje de baño de dos piezas. La protagonsita de Vino el Amor, deleitó la pupila de los caballeros al presumir su tonificada figura al borde de un escalón, en donde mostró su tatuaje, en su piel bronceada que hace juego con los colores de su prenda de baño.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Irina Baeva, publicó la fotografía que alcanzó más de 81 mil reacciones, entre ellas la de su amado Gabriel Soto. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de sus fans, quien la elogian siempre que comparte algo.

“Con este clima a quien no se le antoja estar en la playa, pero en fin. Gran inicio de semana para todos #monday #mood #dre”, fue el mensaje con el que Irina Baeva acompañó el post.

Lee también: El perturbador secreto que Irina Baeva habría ocultado a Soto

“Hermoso tu traje!! Te ves preciosa como siempre”, “muy preciosa Irina te queremos, que tengan una semana muy bendecida”, “Bella”, “Hermosa”, “Guapísima”, fueron los mensajes que le dejaron al pie de la publicación de la novia de Gabriel Soto.

Recordemos que los tatuajes son su debilidad, ya que hace unos años, la actriz de "El Dragón", se hizo el mismo tatuaje que su amado Gabriel Soto, como prueba de su amor hacia él, lo que hizo que la actriz estuviera en el ojo público por mucho tiempo.

El traje de Baño atigrado de Irina Baeva. Instagram Irina Baeva

Fue en su espalda alta donde la protagonista de “Vino el Amor”, se hizo el mismo tatuaje que su novio, es un “In lak´esh´, que significa ´amor puro´, es un saludo maya para decir “Yo soy tú, y tú eres yo”, fue como actriz le demostró su amor infinito al ex de Geraldine Bazán.

Lee también: Con tierna foto, Irina Baeva recuerda su niñez

Después de tantas muestras de amor hacia Gabriel Soto, la felicidad invade a Irina Baeva, quien compartió con sus seguidores las gran noticia de que se había comprometido en matrimonio con el amor de su vida y quien le dio la sorpresa el día de su cumpleaños.

La protagonista de "Me declaro Culpable", siempre ha demostrado que el cariño y respeto que le tiene al protagonista de “Soltero con hijas”, es muy grande, ya que lo defendió a capa y espada ante la terrible situación de la que fue víctima, tras filtrarse un video íntimo donde apareció como dios lo trajo al mundo.

Y a pesar de que dicho material no había sido para Irina Baeva, ella dijo que no tenía nada que opinar al respecto por que lo que no había sido en su año, no tenía por que afectarle, y que era la menos indicada para hablar del tema, fueron las declaraciones de la modelo rusa a diferentes medios de comunicación ante la polémica que generaron las imágenes del histrión de Televisa.