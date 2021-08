El baterista Charlie Watts, columna vertebral de los Rolling Stones, muere a los 80 años

El legendario músico Charlie Watts, el modesto e inquebrantable baterista de los Rolling Stones que ayudó a anclar una de las mejores secciones rítmicas del rock, fue su columna vertebral y usó su "trabajo diario" para apoyar su perdurable amor por el jazz, murió a los 80 años, según su publicista.

Bernard Doherty dijo el martes que Watts "falleció pacíficamente en un hospital de Londres hoy rodeado de su familia". "Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también como miembro de The Rolling Stones uno de los mejores bateristas de su generación", dijo Doherty. Watts había anunciado que no viajaría con los Stones en 2021 debido a un problema de salud indefinido.

El tranquilo y elegantemente vestido Watts a menudo se clasificaba con Keith Moon, Ginger Baker y un puñado de otros como un baterista de rock de primer nivel, respetado en todo el mundo por su estilo musculoso y oscilante mientras los Stones ascendían desde sus desaliñados comienzos hasta el estrellato internacional. Se unió a la banda a principios de 1963 y permaneció durante casi 60 años, ubicado justo detrás de Mick Jagger y Keith Richards como el miembro más duradero y esencial del grupo.

Watts se quedó, y en gran medida se mantuvo apartado, a través del abuso de drogas, los enfrentamientos creativos y las guerras del ego que ayudaron a matar al miembro fundador Brian Jones, llevaron al bajista Bill Wyman y al reemplazo de Jones, Mick Taylor, a renunciar y, por lo demás, hicieron que estar en los Stones fuera lo más agotador. trabajo.

Una canción clásica de los Stones como "Brown Sugar" y "Start Me Up" a menudo comenzaba con un duro riff de guitarra de Richards, seguido de cerca por Watts y Wyman, como le gustaba decir al bajista, "engordando el sonido". La velocidad, la potencia y el cronometraje de Watts nunca se mostraron mejor que durante el documental del concierto, "Shine a Light", cuando el director Martin Scorsese filmó "Jumpin 'Jack Flash" desde donde tocaba la batería hacia la parte trasera del escenario.

Los Stones comenzaron, dijo Watts, "como tipos blancos de Inglaterra que tocaban música afroamericana", pero rápidamente desarrollaron su propio sonido distintivo. Watts fue un baterista de jazz en sus primeros años y nunca perdió su afinidad por la música que amaba primero, dirigiendo su propia banda de jazz y asumiendo muchos otros proyectos paralelos.

Tenía sus excentricidades: a Watts le gustaba coleccionar coches aunque no conducía y simplemente se sentaba en ellos en su garaje. Pero fue una influencia firme en el escenario y fuera de él, ya que los Stones desafiaron todas las expectativas al llegar a los 70, décadas más que sus viejos rivales, los Beatles.

A Watts no le importaban los solos llamativos ni la atención de ningún tipo, pero con Wyman y Richards forjó algunos de los ritmos más profundos del rock en “Honky Tonk Women”, “Brown Sugar” y otras canciones. El baterista se adaptó bien a todo, desde la disco de "Miss You" hasta el jazz "Can't You Hear Me Knocking" y la balada de ensueño "Moonlight Mile".

A veces, Jagger y Richards parecían estar de acuerdo en poco más además de su admiración por Watts, tanto como hombre como como músico. Richards llamó a Watts "la clave" y a menudo bromeaba diciendo que su afinidad era tan fuerte que en el escenario a veces intentaba hacer sonar a Watts cambiando repentinamente el ritmo, solo para que Watts lo volviera a cambiar de inmediato.

También tuvo un impacto en los Rolling Stones que se extendió más allá de la batería. Trabajó con Jagger en los diseños escénicos cada vez más espectaculares para las giras del grupo. También proporcionó ilustraciones para la contraportada del aclamado álbum de 1967 "Between the Buttons" y sin darse cuenta le dio su título al disco. Cuando le preguntó al manager de los Stones, Andrew Oldham, cómo se llamaría el álbum, Oldham respondió "Entre los botones", es decir, indeciso. Watts pensó que "Between the Buttons" era el nombre real y lo incluyó en su obra de arte.

Para el mundo, era una estrella de rock. Pero Watts solía decir que la experiencia real era agotadora y desagradable, e incluso aterradora. "Chicas persiguiéndote por la calle, gritando ... ¡horrible! ... Lo odié", dijo al periódico The Guardian en una entrevista. En otra entrevista, describió la vida de la batería como un "cruce entre ser un atleta y un manojo de nervios total".

Watts encontró refugio de la vida del rock, se casó con Shirley Ann Shepherd en 1964 y tuvo una hija, Seraphina, poco después. Mientras que otros matrimonios de rock famosos se derrumbaron, el de ellos se mantuvo. Jagger y Richards solo podían envidiar la indiferencia de su compañero de banda por el estrellato y la relativa satisfacción en su vida privada, que incluía cuidar felizmente los caballos en una finca rural en Devon, Inglaterra.

Muere Charlie Watts, columna vertebral de los Rolling Stones. Foto: Victoria Will / Invision / AP, archivo

El autor Philip Norman, que ha escrito extensamente sobre los Rolling Stones, dijo que Watts vivía "con la esperanza constante de poder tomar el próximo avión a casa". Durante la gira, se propuso dibujar cada habitación de hotel en la que se quedaba, una forma de marcar el tiempo hasta que pudiera regresar con su familia. Dijo poco sobre tocar las mismas canciones durante más de 40 años mientras los Stones reciclaban sus clásicos. Pero se expandió mucho más allá de "Satisfaction" y "Jumpin 'Jack Flash" al reunirse y actuar con bandas de jazz en la segunda mitad de su carrera.

Charles Robert Watts, hijo de un camionero y ama de casa, nació en Neasden, Londres, el 2 de junio de 1941. Desde niño, fue un apasionado de la música, en particular el jazz. Se enamoró de la batería después de escuchar a Chico Hamilton, y aprendió a tocar por sí mismo escuchando discos de Johnny Dodds, Charlie Parker, Duke Ellington y otros gigantes del jazz.

Trabajó para una empresa de publicidad de Londres después de asistir al Harrow Art College de Londres y tocar la batería en su tiempo libre. Londres fue el hogar de un renacimiento del blues y el jazz a principios de la década de 1960, con Jagger, Richards y Eric Clapton entre las futuras superestrellas que comenzaron. La carrera de Watts despegó después de tocar con Blues Incorporated de Alexis Korner, para quien también actuó Jagger, y Korner lo animó a unirse a los Stones.

Watts no era un fanático de la música rock al principio y recordaba haber sido guiado por Richards y Brian Jones mientras absorbía discos de blues y rock, en particular la música del bluesman Jimmy Reed. Dijo que la banda podría remontar sus raíces a un breve período en el que perdió su trabajo y compartió un apartamento con Jagger y Richards porque podía vivir allí sin pagar alquiler.

"Keith Richards me enseñó rock and roll", dijo Watts. “No tendríamos nada que hacer en todo el día y tocábamos estos discos una y otra vez. Aprendí a amar Muddy Waters. Keith me hizo saber lo bueno que era Elvis Presley, y siempre había odiado a Elvis hasta entonces".

Watts fue el último hombre en unirse a los Stones; la banda había buscado durante meses para encontrar un baterista permanente y temía que Watts fuera demasiado consumado para ellos. Richards recordó que la banda deseaba tanto que se uniera que los miembros redujeron los gastos para poder pagar a Watts un salario adecuado. Watts dijo que creía al principio que la banda tendría suerte de durar un año.

“Cada banda en la que había estado había durado una semana”, dijo. "Siempre pensé que los Stones durarían una semana, luego quince y, de repente, son 30 años".

Durante gran parte de su carrera, Watts resistió los excesos de sus compañeros de banda, pero cayó en la adicción a la heroína a mediados de la década de 1980. Le daría crédito a su relación estable con su esposa por haberlo hecho dejar las drogas.

"Estaba en guerra conmigo mismo en ese momento", dijo a la revista Rolling Stone.

Con su futuro financiero asegurado debido al estatus de los Stones como una de las bandas en vivo más populares del mundo, Watts pudo satisfacer su pasión por el jazz reuniendo a algunos de los músicos más talentosos de Gran Bretaña para una serie de grabaciones y actuaciones. Por lo general, tocaban durante los largos descansos entre las giras de los Stones.

Su primer disco de jazz, "Live at Fulham Town Hall" de 1986, fue grabado por la Charlie Watts Orchestra. Le siguieron otros del quinteto de Charlie Watts, y él expandió ese grupo a Charlie Watts y Tentet.

Watts era un aclamado líder de una banda de jazz cuando sufrió un cáncer de garganta en 2004. Recibió un tratamiento extenso y se recuperó por completo. Su regreso a la salud le permitió reanudar las giras tanto con los Stones como con su banda de jazz.

Para entonces, el joven que se había llevado el cabello castaño hasta los hombros a fines de la década de 1960 se había convertido en un estadista del rock de alto nivel, escarpado, canoso e impecablemente vestido. Conseguir que Watts hablara sobre su lugar en la historia del rock era casi imposible, pero parecía disfrutar hablando de moda. No era inusual verlo vestido con un traje hecho a medida y corbata de lunares mientras sus compañeros de banda vestían jeans y camisetas.

En el tumultuoso y extremadamente competitivo mundo del rock and roll, Watts parecía tener pocos enemigos.

“Todo parece reducirse a una cierta cualidad que es tan rara como los dientes de gallina en el negocio de la música, pero que se percibe que Charlie Watts tiene en abundancia. En una palabra, decencia ", escribió la columnista Barbara Ellen después de entrevistar a Watts en 2000." Tienes que dárselo a un ... hombre que ha tocado con la banda de rock 'n' roll más influyente del mundo ... y permaneció felizmente casado con su esposa. , Shirley ... Un hombre que, además, sigue resueltamente decidido a no tomarse demasiado en serio su puesto elevado ".

A Watts le sobreviven su esposa Shirley, su hermana Linda, su hija Seraphina y su nieta Charlotte.

Con información de JILL LAWLESS y GREGORY KATZ / Agencia AP Londres / Fotografía Victoria Will / Invision / AP, archivo

