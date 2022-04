El amargo aniversario que pasaron Ariadne Díaz y Marcus Ornellas

Lo que para Ariadne Díaz y Marcus Ornellas sería un momento mágico al celebrar su séptimo aniversario, la pareja tuvo una amarga experiencia al ser víctimas de la violencia luego de que le robaran los espejos de su vehículo.

Fue este 17 abril quela protagonista de la cuarta entrega de la franquicia Vencer publicó en su cuenta de Instagram que estaba de manteles largos al celebrar siete años junto a Marcus Ornellas, por lo que compartió una serie de fotografías en dicha red social las cuales acompañó con un romántico mensaje.

Sin embargo, horas más tarde, Ariadne Díaz retomó su Instagram y a través de unos videos expresó el amargo momento que vivieron luego de que unos amigos los invitaran a comer y ellos se confiaran al dejar su vehículo estacionado en un lugar muy transitado de la ciudad.

“Vinimos a comer con unos amigos un ratito, nos estacionamos al lado de una farmacia en una calle transitada y se robaron los espejos [del coche]. Está Marcus pidiendo las grabaciones que en esta farmacia hay cámara y no sé qué y misteriosamente que no las tienen, que a ver qué pueden hacer…”, comenzó diciendo la actriz.

Ariadne Díaz lamentó que esto suceda y que esto ya sea común en el país. “Como ya estamos tan acostumbrados como si esto fuera normal o estuviera bien o a uno le queda agradecer que afortunadamente te robaron en tu ausencia para que no te asustaras o fuera algo material y nada más. No, no es normal. No está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que esté bien”.

Finalmente, un tanto decepcionada de la inseguridad que vive el país, la artista de 36 años señaló que no tienen otra opción y no les queda más que comprar los espejos del carro y agradecer que ellos no estaban ahí, pues aunque fue un amargo momento llegar al vehículo y no encontrar los espejos, ellos están bien que es lo más importante.

“Y pues ¿qué queda? Comprarlos otra vez y dar gracias que estamos bien”, indicó Ariadne Díaz. Cabe mencionar que previo a este amargo hecho, Marcus Ornellas le dedicó un romántico mensaje a Ariadne Díaz a o que ella replicó.

“7 años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar. Te amo y aunque en la vida real (a diferencia de Instagram) hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante juntos y con más amor y comprensión. Te amo muchísimo y estoy orgullosa de nosotros y de nuestra familia”.

