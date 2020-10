El actor de 'Mejoras para el hogar' Zachery Ty Bryan arrestado en Oregon

El actor estadounidense Zachery Ty Bryan, quien hizo el personaje del hijo mayor de la comedia seriada de los años 90's "Home Improvement" fue detenido en Oregon, EE. UU., por cargos de estrangulamiento y agresión a su novia.

El Departamento de Policía de Eugene dijo que los agentes fueron enviados a un apartamento de North Eugene el viernes por la noche en un informe de una disputa física. Encontraron a Bryan, de 39 años, sentado afuera y a su novia, de 27, en un apartamento vecino.

Bryan supuestamente agredió a la víctima, le impidió respirar y le quitó el teléfono cuando intentó llamar al 911, dijo la policía. La víctima rechazó la asistencia médica.

Bryan ingresó en la cárcel del condado de Lane después de la 1 am del sábado.

Un mensaje dejado con un posible agente de Bryan no fue respondido de inmediato. No se supo de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Zachery Ty Bryan es un actor y productor de cine estadounidense mejor conocido por su papel de Brad Taylor en la comedia estadounidense Home Improvement y sus apariciones en películas en True Heart, The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Nació el 9 de octubre de 1981 en Aurora, Colorado, Estados Unidos.

Con información de AP / Agencia AP / Fotografía AP

