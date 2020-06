El actor Toño Mauri y su familia dan positivo al coronavirus

El empresario y cantante Toño Mauri reveló que él y toda su familia han dado positivo a Covid-19, sin que se expliquen su contagio, pues permanecían en aislamiento en una propiedad de Miami. Durante una entrevista para el programa "Despierta América", Mauri dijo que su esposa y sus hijos Carla y Antonio tienen el virus y ya se encuentran bajo tratamiento.



"Me siento relativamente bien, pero esta enfermedad tiene altas y bajas, un día te sientes bien, otro te sientes atascado, en general creo que he tenido suerte y he estado bien de oxigenación, pero no deja de preocuparme porque puede ser que de la noche a la mañana esto se cambie y haya que correr.

Lee también: Sebastián Rulli presume cuerpazo, ¡pero de Angelique Boyer!

"Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho", dijo el cantante.

Y aunque aseguró que todos muestran mejoría en los síntomas, se mostró preocupado por su yerno, el esposo de Carla Mauri, quien también resultó contagiado.

"El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo", contó.